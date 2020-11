FHI om smitteøkningen: – Bekymringsfullt

Antallet nye koronatilfeller i landet øker hver dag. Det siste døgnet har ytterligere 304 personer blitt bekreftet smittet i landet, litt i underkant av 100 av dem er registrert i Oslo.

Den økende smittetrenden bekymrer helsemyndighetene.

– Trenden er bekymringsfull. I Europa ser vi en veldig rask eskalerende situasjon i mange land. Vi følger situasjonen veldig tett nå, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet til TV 2.

– Vi har sett en rask stigning også i Norge, først og fremst i Oslo og Vestland, men også i Viken. Det har også vært noe stigning i Innlandet, men det skyldes et utbrudd, men det er en bekymringsfull situasjon, fortsetter hun.

Oppdager flere nå

Som følge av den økende smittetrenden regner helsemyndighetene med at det vil komme flere nye sykehusinnleggelser og dødsfall i ukene fremover.

Vold sier at de oppdager flere smittetilfeller nå enn i mars da landet ble stengt ned.

– Vi oppdaget kanskje 10 prosent som var direkte smitteførere i mars, akkurat nå kanskje rundt 40 prosent, sier avdelingsdirektøren.

Hun sier at tallene for mars og nå ikke er direkte sammenlignbare, men sier at det likevel er en alvorlig situasjon. Vold sier at det er ikke tallene alene, men den stigende trenden i antall nye tilfeller som bekymrer dem mest.

Vold sier også at de aldri vil få 100 prosent oversikt over situasjonen, men sier de etterstreber å få mest mulig oversikt.

Press på sykehusene

– Hva er det som bekymrer dere mest med smittetrenden?

MUNNBIND: I tillegg til at det er nasjonale tiltak, er det også lokale tiltak flere steder i landet. Blant annet i Oslo er det påbud om bruk av munnbind i innendørs på offentlige steder, som butikker og kjøpesentre. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

– Det er at per nå er det fortsatt sånn at vi har mest smitte i ungdomsmiljøer og unge voksne, også har det lekket over i noen aldersgrupper, sier Vold og fortsetter:

– Det er en begynnende trend på litt flere sykehusinnleggelser. Det som er bekymringsfull er at det lekker over i de aldersgruppene som er mer sårbare, har høyere risiko for sykehusinnleggelser og at sykdomsbyrden blir større og strekk på helsetjenesten vår blir større. Det er det vi er mest bekymret for, sier hun.

For en uke siden strammet regjeringen inn igjen som følge av smitteøkningen. Blant annet råder myndighetene at folk ikke inviterer flere enn fem gjester i private hjem, hager og hytter og at private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha maksimalt 50 deltakere.

Avdelingsdirektør Vold sier at man må gi tiltakene mer tid før man kan se om de fungerer, rundt 10 til 14 dager, og at det dermed er for tidlig å si om hvordan jul og nyttår blir.

Hun sier at det er i sosiale lag, når man er tett på hverandre, at aller flest blir smittet, men hun tror at det foregår mer smitte ute også, men at det er vanskeligere å spore og oppdage.

Hurtigtester

Mandag starter Aker teststasjon i Oslo å bruke de nye hurtigtestene. De analyserer prøven på bare rundt 20 minutter. Alle som testes på teststasjonen framover, får tilbud om å ta hurtigtest i tillegg til en vanlig covid-19-test.



Svarene fra testene skal analyseres for å sjekke om man kan stole på hurtigtestene.

- Man vet fra utlandet at det er lovende resultater. Vi har gode forhåpninger at de skal vise seg gode å bruke, sier Vold.

Hun sier at den store fordelen med hurtigtestene er at man kan starte med smittesporingen raskt.