Thomas (17) trodde at han hadde lurt alle – helt til politiet la merke til denne detaljen

I fjor ble britiske Ellie Gould (17) funnet død på kjøkkengulvet. Politiet trodde først at det var en ulykke, men så fikk de se ansiktet til kjæresten.

I den nye Crime+Investigation Channel-serien «Murder at My Door», er det mye omtalte drapet på Ellie Gould (17) ett av temaene.

DREPT: 17 år gamle Ellie Gould. Foto: Handout

17-åringen ble i fjor brutalt drept i Calne i England av kjæresten Thomas Griffiths (17).

Griffiths knivstakk jenta 13 ganger før han etterlot henne på kjøkkengulvet med kniven i nakken.

Før han kjørte fra huset i full fart, la han Ellie Goulds hånd rundt kniven, slik at det kunne se ut som om hun hadde skadet seg selv.

Det brutale drapet fikk enorm oppmerksomhet i Storbritannia, og det ble opptøyer da Griffiths ifølge BBC ble dømt til 12 og et halvt år i fengsel.

Feil og frastøtende

Ellie Gould ble ikke funnet før syv timer etter drapet, da faren Matthew Gould kom hjem fra jobb.

– Det var det mest skremmende, grusomme og tristeste jeg noen gang har sett. Jeg tenker på det hver eneste dag, har Matthew Gould i etterkant fortalt BBC.

Politiet trodde først at jenta var blitt utsatt for en tragisk ulykke.

– Det var hjerteskjærende. Ingen mor skal måtte holde den kalde hånda til sitt drepte barn. Det er feil. Det er frastøtende. Det er fryktelig, sier Ellie Goulds mor Carole Gould til The Sun.

Hun forteller at datteren og Thomas Griffiths hadde kjent hverandre i en årrekke.

På videregående ble de kjærester. Da de hadde vært sammen i tre måneder, ble han ifølge politiet ble mer og mer kontrollerende.

Ellie Goulds foreldre hadde ikke sans for gutten, og håpet at datteren kom til å gjøre det slutt med ham.

– Det var ingenting spesielt ved ham. Han var ganske stille. Han spiste middag hos oss, og hadde ikke mye å fortelle. Men, han var hennes første kjæreste, og vi antok at forholdet bare kom til å dø ut, sier Carole Gould til nettstedet.

TATT I LØGN: Denne meldingsutvekslingen med en venn ble vist frem under rettssaken mot Thomas Griffith i Bristol Crown Court. Foto: Politiet

Sendte selvmordsmeldinger

2. mai 2019 fortalte Ellie Gould kjæresten at hun ønsket å fokusere på de kommende eksamenene sine, og at hun derfor trengte en pause fra forholdet.

Griffith ble knust.

Morgenen etter, da foreldrene hennes hadde dratt på jobb, tok han bussen til henne for å prate.

Etter en opphetet krangel, drepte han henne med en kniv han fant på kjøkkenet.

Deretter brukte han Goulds finger til å låse opp telefonen hennes og skrive tekstmeldinger til vennene hennes for å få det til å se ut som om hun hadde begått selvmord.

Etterpå kjørte han hjem, skiftet klær og dro ut i skogen for å kvitte seg med flere gjenstander han hadde stjålet fra Ellie Goulds hus.

«Er kjæresten min OK?»

Under en rundspørring fortalte Griffiths politiet at han ikke engang hadde vært i nærheten av huset hennes da hun ble drept.

Dette stemte ikke, ettersom Goulds naboer hadde fortalt at de så ham gå inn døra hennes den aktuelle morgenen.

– Det første han sa før han ble arrestert, var: «Er kjæresten min OK? Jeg har ikke sett henne i dag,» sier sjefsetterforsker Jim Taylor i «Murder at My Door».

En av politibetjentene la merke til de små sårene 17-åringen hadde i ansiktet.

– Da han møtte politibetjentene, hadde han ferske merker i ansiktet som så ut som skrapemerker. Det så ut som klassiske skader etter selvforsvar. Basert på det, ble han arrestert, forteller sjefsetterforsker Taylor.

Da politiet sjekket overvåkningskameraer i nærheten av Gould-familiens hus, fikk de bekreftet at Griffiths faktisk hadde vært i nærheten av huset.



Tekniske data fra 17-åringens telefon bekreftet også dette.

Overvåkningsbilder viste også at han kjørte i full fart fra huset hennes like etter drapet.

UROVEKKENDE: Denne Snapchat-meldingen sendte Thomas Griffiths ut etter drapet. Foto: Politiet

Da han kom hjem, sendte han en melding til en av sine Snapchat-grupper, hvor han fortalte at det var slutt med Ellie Gould og at han hadde klort seg selv i ansiktet på grunn av stress.

Det samme skrev han i en privat meldingsutveksling på Snapchat.

Nekter å fortelle hvorfor

To dager etter at han ble arrestert, innrømmet Griffiths drapet.

I november i fjor ble han dømt til 12 og et halvt år i fengsel. Oppfører han seg bra i fengselet, kan han slippe ut etter seks år.

Ellie Goulds mor Carole kjemper nå for strengere straffer for denne typen drap.

– Vi, som Ellies foreldre, ønsker svar fra Griffiths på hvordan han kunne utføre et så ondsinnet og brutalt drap på vår vakre, snille, omsorgsfulle Ellie, som han skal ha vært så glad i, og hvorfor han gjorde det, sier hun.