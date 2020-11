Biden fosser fram: – Tiden renner ut for Trump

Den nest siste dagen før valget øker Joe Biden forspranget på Donald Trump fra 5,8 til 6,4 prosentpoeng nasjonalt.

– Det går gale veien for Trump. Tiden renner ut, sier TV 2s valganalytiker Terje Sørensen.

Sørensen sier det vil være den høye valgdeltagelsen som setter en strek for Trumps tid i Det hvite hus. I følge TV 2s beregninger kommer 150 millioner amerikanere til å avlegge stemme. 14 millioner mer enn i 2016.

– Høy valgdeltagelse taler mot presidenten, sier Sørensen.

Samtidig er det viktig å være klar over at også republikanerne er flinke til å mobilisere. Også Trump kommer til å få stemmer fra nye velgere.

– Det er kanskje et paradoks etter disse fire årene, at Trump ender med mange flere stemmer enn sist, sier Sørensen.

Donald Trump i Pennsylvania på fredag. Han må vinne denne staten som gir 20 valgmenn. Foto: Mandel Ngan

Som kjent er det ikke nødvendigvis stemmetallet som avgjør valget men fordelingen av valgmenn. I dag viser TV 2s prognose at Biden får 323 valgmenn mens Trump får 215.

Det trengs 270 for å vinne.

Tabellen under viser de 10 jevneste vippestatene. Hvis Trump skal ha fire nye år i Det hvite hus må han knipe 55 valgmenn fra de blå statene til Biden.

Som tabellen viser skiller det mindre enn 1,5 prosentpoeng i de tre jevneste statene. Her er målingene godt innenfor feilmarginene og det er i praksis dødt løp.

Trumps problem er at han må vinne ALLE disse jevne statene - North Carolina, Arizona, Florida og Pennsylvania. Han må ha stang inn fire ganger på rad. Når det er så jevnt kan situasjonen sammenlignes med et myntkast. Og den statistiske muligheten for å slå det samme fire ganger på rad er 6,25 prosent.

Det er ikke mye.

Så er det selvfølgelig mulig at Trump ligger bedre an enn målingene viser. At han for eksempel kan overraske i Minnesota eller Arizona. Da snakker vi om det sportsjournalister kaller cupbomber - ikke uvanlig, men det er vanskelig å gjette nøyaktig hvor det skjer.

Hvor årets "cupbomber" kan smelle under presidentvalget skal vi spekulere på i vår neste analyse.