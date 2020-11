Biden fordømmer forstyrrende Trump-tilhengere

Flere steder i USA har Trump-tilhengere grepet inn mot Bidens valgkampapparat med mål om hindre dem i å drive valgkamp.

I Texas ble en Biden-buss omringet og forsøkt presset av veien. President Trump publiserte videoen på Twitter og skrev «I LOVE TEXAS!».

– Vi har aldri opplevd noe lignende. Vi har i alle fall aldri hatt en president som mener det er en bra ting, sa Biden da han søndag besøkte Philadelphia i Pennsylvania.

FBI opplyser at de er kjent med hendelsen i Texas og at de etterforsker saken. President Trump mener det er feil bruk av ressurser, noe han ga uttrykk for natt til mandag.

– Etter min mening har disse patriotene ikke gjort noe galt. FBI og justisdepartementet burde i stedet etterforske terroristene, anarkistene og agitatorene i Antifa, som løper rundt og brenner ned våre byer styrt av Demokratene og skader folk, tordner Trump på Twitter.

Antifa er en løst sammensatt venstrevridd bevegelse Trump gjentatte ganger har rettet søkelyset mot etter tidvis voldelige demonstrasjoner mot institusjonell rasisme og politivold i USA.

Biden refererte også til en hendelse der Trump-tilhengere forsøkte å blokkere en større vei i New Jersey.

