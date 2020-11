Avviste at han vil erklære seier før valget er avgjort

Men Trump varsler at han vil sette advokatene sine i arbeid så snart valget er over.

På et valgmøte i Nord-Carolina ble Trump spurt om Axios-artikkelen der det hevdes at han vil utrope seg selv til vinner på valgnatta. Trump avviser påstandene, men varsler at han vil sette advokatene sine i jobb på selve valgnatten.

– Vi kommer til å gå inn på valgnatten. Så snart valget er over kommer vi til å gå inn med advokatene våre, sa han til pressen etter at han landet på flyplassen i Charlotte, ifølge NBC.

– Jeg mener at det ikke er rettferdig at vi må vente en lang periode etter valget. Stemmesedlene deres burde ha kommet lenge før det, stemmesedlene deres kunne ha kommet for en måned siden, fortsatte han.

Presidenten har flere ganger under valgkampen uttalt sin misnøye med at det i de viktige vippestatene Pennsylvania og Nord-Carolina skal telles med poststemmer som stemples innen valgdagen, men som kommer frem etter selve valgdagen.

– Jeg mener det var en forferdelig beslutning for landet vårt. Og jeg mener det var en veldig farlig avgjørelse for landet vårt.

– For du kommer til å ha en eller to eller tre stater, det kommer an på hvordan det ender, som tabulerer stemmesedler og resten av verden venter med å finne det ut. Jeg tror det er en fare ved det, fortsetter han, og gjentar påstandene om at dette kan føre til valgfusk.