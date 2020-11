Hun er halvt norsk, registrert republikaner – og naboen til Joe Biden

Samantha Diedrick retter på det store, norske flagget som pryder inngangspartiet til huset hennes, i Wilmingtons fineste nabolag.

– Jeg bare elsker Norge! Jeg pynter juletreet med små, norske flagg. Og jeg liker maten også. Jeg har faktisk norsk leverpostei i kjøleskapet!, utbryter hun ivrig.

Hun kan ikke så mange norske ord, men ordet leverpostei sitter stødig.

– Det var yndlingsmaten min da jeg vokste opp, ler hun, og forklarer at årsaken til den noe uvanlige favorittmaten er at moren er født og oppvokst i Norge. Samantha har også tilbrakt mange ferier der.

BIDEN: Det er liten tvil om hvem som har fått Samanthas stemme i år. På denne veien passerer Joe Biden hver gang han skal hjem. Foto: Sonja Skeistrand Sunde / TV 2

Nå er Samantha naboen til Demokratenes presidentkandidat Joe Biden og kona hans Jill.

– Du vet, Joe og Jill bare elsker å være ute blant folk, sier hun.

– Her i Delaware er vi vant til å møte på toppolitikere på gaten. Det er helt normalt. Den eneste forandringen er alle Secret Service-agentene, sier hun.

Litt lenger oppe i gaten blir det tydelig hva hun snakker om. Det myldrer av sorte SUV'er med sotete vinduer rundt Bidens store eiendom. Det luksuriøse huset er godt skjult fra veien.

BADEVAKT: Ved dette bassenget jobbet Joe Biden som badevakt i tenårene. Nå er bassenget oppkalt etter ham. Foto: Sonja Skeistrand Sunde / TV 2

Fra Pennsylvania

Men Joseph Robinette Biden jr., som er presidentkandidatens fulle navn, vokste opp i langt enklere kår. Han ble født i industribyen Scranton i nabo-delstaten Pennsylvania, men farens jakt etter jobb førte familien hit til Delaware.

– Vi vokste opp i samme nabolag, forteller Barbara Mitchell.

– Min mor pleide og besøke hans mor og omvendt. Og broren min spilte basket med hans bror. Og etter hvert skaffet faren hans jobb til min far. Så vi har en lang historie, sier hun og ler godt.

Hun har bare lovord om Biden.

PIT-STOP: Barbara Mitchell og Judy Morton på restauranten Charcoal pit, der også Joe Biden pleier å vanke. Foto: Sonja Skeistrand Sunde / TV 2

– Han bryr seg om folk. Vi føler at han forstår oss, sier Barbara.

Hun og venninnen Judy Morton sitter og mimrer på restauranten Charcoal Pit. Judy forteller at hun møtte Biden for første gang i 1973, da han var nyvalgt senator. På den tiden jobbet Judy for republikanerne.

– Han kom på besøk på kontoret, og alle vi damene bare svermet rundt ham. Han må ha blitt ganske overveldet og lurt på hvem alle de sprø damene var, ler Barbara.

På denne kafeen pleide også Biden å henge i tenårene, forklarer de. Og det har han fortsatt med.

– Han er her inne støtt og stadig, sier kokken, Lupe Avilez.

I USA: Sonja Skeistrand Sunde og Lars Christian Økland. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

– Jeg har laget mat til ham i 27 år. Han liker best cheese steak og fries. Ja, og så milkshake, da.

Lupe peker på et bilde på veggen av ham selv og Biden.

– Joe er en utrolig hyggelig fyr. Hver gang han kommer innom går han rundt og prater med alle, sier han.

– Han kjemper for middelklassen, det har han alltid gjort. Og han viser respekt for våre militære styrker, det er viktig. Han spør meg alltid om hvordan det går med sønnen min som er utstasjonert, sier Lupe.

– Vi var veldig lei oss

Bidens eldste sønn, Beau Biden, tjenestegjorde i militæret. Han gikk også i farens politiske fotspor og var statsadvokat i Delaware i to perioder. Han hadde videre politiske ambisjoner, men i 2015 døde han av hjernesvulst. Han ble kun 46 år gammel.

Dette var langt fra den første tragedien som rammet Biden-familien. I 1972, like etter at Biden hadde vunnet sitt første senatsvalg, omkom kona og datteren på ett år i en bilulykke. Beau og lillebroren Hunter ble begge hardt skadet.

KOKK: Lupe Avilez begynte som kokk ved Charcoal pit for 27 år siden. Da var allerede Joe Biden en stamgjest, sier Lupe. Foto: Sonja Skeistrand Sunde / TV 2

– Jeg husker godt den tragedien. Vi var veldig lei oss, alle sammen her i Wilmington, sier Judy.

Venninnen Barbara stemmer i:

– Det var helt forferdelig. Vi følte sånn med ham. Samtidig ble jeg utrolig imponert over ham. Han pendlet til Senatet i Washington D.C. hver dag. På den tiden tok det to timer hver vei, men han kom hjem hver eneste kveld for å kunne legge barna. Det sier mye om hvilke verdier han har.

De to venninnene kommer inn på det de kaller enorme kontraster mellom Biden og nåværende president Donald Trump.

– Du vil ikke engang høre hva jeg mener om Trump! Jeg vil ha en president med empati. Joe har opplevd så mye tragisk i sitt liv at han har empati. Han føler med folk, legger Judy til.

Selv om Judy var svært aktiv i det republikanske partiet tidligere, har hun forlatt partiet for lengst.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i partiet. Jeg har stemt på Joe Biden. Selvsagt, smiler hun.

– Tror nok Joe liker det norske flagget

Tilbake i Bidens nåværende nabolag er Samantha fortsatt registrert som republikaner, men hun har aldri latt partitilhørighet bestemme - hun stemmer på den kandidaten hun synes er best, uavhengig av parti.



Og i år var hun ikke i tvil.

– Selvsagt Joe Biden. Jeg har tro på ham og jeg tror han vil bli en bedre representant for landet enn det vi har i dag, sier hun, og peker på Biden-skiltet som står trygt plantet på gressplenen like inntil veien, ikke så langt fra det norske flagget.

– Jeg tror nok Joe liker det norske flagget. Men han er muligens enda mer fornøyd med Biden-skiltet, sier hun med et bredt smil.