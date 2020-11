OPA-LOCKA (TV 2): Søndag avholdt Donald Trump et av sine siste valgkampmøter før valgdagen.

00 00 00 00

Det er svært tett løp mellom de to kandidatene i det amerikanske presidentvalget, og med kort tid igjen til selve valgdagen, handler alt om å trekke de siste velgerne over til sin side – og å få tilhengerne sine til å stemme.

Søndag hadde det ifølge oversikten til US Elections Project, kommet inn over 93 millioner forhåndsstemmer. Aldri før i et amerikansk valg har så mange stemt på forhånd.

Søndag kveld holdt Donald Trump valgkampmøte i Opa-Locka i Florida, en vippestat hvor det er svært jevnt mellom kandidatene.

At arrangementet foregikk sent på kvelden, så ikke ut til å sette en stopper for oppmøtet.

FOLKEFEST: Det var folksomt i Miami sent søndag kveld da president Donald Trump holdt dagens femte valgkampmøte.

– Får ting gjort

Blant de som møtte opp for å vise sin støtte til presidenten, var Joaquin Basto (57).

Iført Trump-maske og en glitrende rød dressjakke, danset han seg gjennom folkemengden inne på området før presidenten ankom.

Til TV 2 fortalte han at han kom til USA for 25 år siden, men beklaget at han snakket med aksent.

– Vi snakker ikke så bra amerikansk, men det betyr ikke at vi ikke tenker amerikansk, sa han.

Basto var klar på hvorfor han mener Donald Trump er den rette mannen til å styre i USA.

– Han får ting gjort. Det gjør ikke noe om han er arrogant eller om han lyver hele tiden. Fyren får ting gjort. For meg.

Tolv valgkampmøter

De to siste dagene før valget har Trump til sammen tolv valgkampmøter på agendaen.

Innspurten startet i Michigan søndag, der flere tusen møtte opp i kald vind på en idrettsarena i utkanten av Detroit.

– Jeg tror ikke han vet at han taper, sa Trump om motstanderen Biden fra scenen i Michigan.

I løpet av søndagen skulle Trump også innom Iowa, North Carolina og Georgia, før han rundet av i Florida.

Jevnt i Florida

At Trump velger å holde et av sine mange valgkampmøter i Florida, er ikke tilfeldig. Staten er med sine 29 valgmenn en viktig vippestat, og her er det nesten dødt løp mellom kandidatene.

Ifølge TV 2s sammenstilte målinger leder Biden med 0,1 prosentpoeng i delstaten.

TV 2s prognose viser at Biden har 308 valgmenn mens Trump har 230. Den sittende presidenten mangler dermed 40 valgmenn for å oppnå 270 og gjenvalg, og hvis han vinner Florida, får Trump 29 av de 40 valgmennene.