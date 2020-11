Slakter United-spillerne: – Ole vil miste jobben

Etter 0-1 mot Arsenal står Manchester United med seks hjemmekamper på rad i Premier League uten seier. Tidligere Manchester United-spiller, og nåværende fotballekspert hos Sky Sports, Roy Keane, slakter spillernes innsats mot «The Gunners».

– Hvor skal jeg starte? De mangeler energi, kvalitet og entusiasme, og det bekymrer meg, sa han i Sky Sports-studio etter gårsdagens nederlag.

Det tidligere Manchester United-kapteinen etterlyser ledere på et United-lag som ligger på 15. plass på Premier League-tabellen, med sju poeng på seks kamper.

– Jeg ser ikke noen ledere der ute. Jeg er virkelig bekymret nå. Det jeg så her, det var et langt steg tilbake for denne klubben, sukker han.

Hard presset

Manchester United-manager, Ole Gunnar Solskjær, deler flere av synspunktene til sin tidligere lagkamerat:

– I første omgang var det ingen taklinger og ingen kjemping. Sånn som fotballen er nå må vi skape vår egen atmosfære, og jeg kan være enig i at vi ikke hadde det tempo og den intensiteten vi burde, sier 47-åringen.

Ikke siden David Moyes ledet laget i 13/14-sesongen har United hatt en dårligere sesongstart.

– Den tabellen ser ikke bra ut for Solskjær, han er neppe fornøyd med det som skjedde her, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland, og får støtte av sin kollega i Sky Sports.

– Jeg ser ikke menn der ute. Som manager må man stole på spillerne, men Ole vil miste jobben med disse spillerne, det er det som skjer, raser Keane.

Hjemme-mareritt

Vanligvis er Old Trafford sett på som «drømmenes teater», men denne sesongen har det å spille på hjemmebane vært mer som et mareritt for Solskjær og co. Sist Manchester United ikke vant én av sine fire første hjemmekamper i serien var i 72/73-sesongen. Den gang endte laget på 18. plass.

– Hjemme eller borte, det betyr ingenting. Det er ikke fans her og det ville ha hjulpet. Det er nok ikke en mental ting, sier Solskjær til TV 2, og fortsetter:

– Det er kvalitet på motstanderen, det må vi huske. Vi tapte på grunn av en enkel straffe, det var forskjellen på lagene.

Nå venter en tur til Tyrkia og møte med İstanbul Başakşehir i Champions League for Solskjærs menn, før Everton på Goodison Park er oppgaven neste lørdag.