Bale scoret sitt første Tottenham-mål etter comebacket

Den hjemvendte sønnen fikset tre poeng med et praktfullt hodestøt.

Tottenham-Brighton 2-1

Gareth Bale ble den store helten da Tottenham slo Brighton 2-1 søndag kveld. Med 17 minutter igjen av kampen steg Bale til værs. Brighton-keeper Robert Sánchez var sjanseløs på det praktfulle hodestøtet.

Det var Bales første scoring i Tottenham-trøyen på sju og et halvt år. Bale forlot Tottenham for Real Madrid i 2013, men vendte tilbake til London-klubben 19. september i år.

– Alle snakker om individuelle prestasjoner, men jeg har alltid sagt at jeg er en lagspiller. Hvis jeg hadde kommet på og hjulpet laget til å forsvare en seier, hadde jeg vært like glad. Det viktigste er det kollektive, sier Bale etter kampen.

Opp i ryggen på Liverpool

Waliseren innrømmer at han fortsatt har et lite stykke frem til toppformen.

– Jeg har ikke spilt mye fotball, men jeg er tålmodig og jobber hardt på trening. Jeg jobber hardt når jeg får sjansen, forteller han.

De tre poengene sender Tottenham opp på annenplass i Premier League, kun to poeng bak regjerende mester Liverpool.

– Vi kan være med å konkurrere, men vi må ikke bli revet med. Det er mange gode lag her og sesongen er lang, så vi må fortsette å jobbe så hardt vi kan, sier Bale.

TV 2-ekspert Brede Hangeland mener svakhetstegnene Liverpool og Manchester City har vist kan åpne veien for Tottenham.

– Tottenham har sett bedre ut enn jeg hadde trodd. De ser ut som et solid lag. Men det viktigste i den diskusjonen er at det er mye som tyder på at Liverpool og Manchester City får en dårligere sesong enn vi trodde. Det kan bli en sesong der noen som overpresterer kan ta tittelen, sier Hangeland.

– Komikveld av dommer

Harry Kane sendte hjemmelaget oppskriftsmessig i ledelsen etter 13 minutter. Superspissen ble dyttet på kanten av 16-meterfeltet og satte det påfølgende straffesparket sikkert i mål.

Ti minutter etter pause utlignet Tariq Lamptey på kontroversielt vis. I forkant av scoringen ble Tottenhams Pierre-Emile Højbjerg klippet ned av Solly March.

– Komikveld av dommer/VAR. Klink frispark Højbjerg. Klippes jo ned, meldte TV 2-ekspert Brede Hangeland.

Tottenham produserte flere gode muligheter etter Brightons utligningsmål. Kane traff blant annet stolpen fra en halv meter før Bale dukket opp i feltet.