Trump planlegger å utrope seg selv til vinner på valgnatta

Det opplyser tre ulike kilder til nyhetsnettstedet Axios, søndag.

Ifølge nettstedet skal Trump ha sagt til sine nære medarbeidere at han vil utrope seg selv som vinner dersom han får en tidlig ledelse på valgnatten.

Presidenten har også sagt at han tenker å stille seg opp på et podium og erklære seieren, ifølge kildene Axios har snakket med.

Videre skriver nyhetsnettstedet at Trump vil benytte seg av denne taktikken for å senere så tvil om de mange millionene poststemmene som vil komme inn under årets valg.

Tim Murtaugh, kommunikasjonssjefen for Trump-kampanjen, vil ikke bekrefte Axios sine opplysninger.

– Det her er bare folk som forsøker og så tvil rundt en Trump-seier i valget. Når han vinner kommer han å si det, sier Murtaugh.

Saken oppdateres!