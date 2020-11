Krever 11 års fengsel og forvaring i grov voldtekt- og mishandlingssak

– Dette er en tiltalt som over tid har vist manglende respekt for de normer og regler som er i samfunnet, sa aktor i sin prosedyre.

I tre uker har Bergen tingrett behandlet en av byens groveste overgrepssakene i nyere tid.

En 28 år gammel mann er tiltalt for mishandling, voldtekter, seksuelle overgrep mot barn under 14 år, drapstrusler og dyremishandling.

Totalt er det ti fornærmede i saken. Seks av disse er hans tidligere samboere, der tre av dem var gravide med hans barn.

I tillegg har han forgrepet seg på tre unge jenter, samt mishandlet en mann.

Aktors krav

På rettssakens nest siste dag, var turen kommet til aktor Kristine Herrebrøden sin prosedyre.

Der ble det klart at hun krevde 11 års ubetinget fengsel og forvaring for den tiltalte 28-åringen.

– Her har vi uten tvil å gjøre med en meget høy risiko for nye volds- og seksuallovbrudd, sa aktor Kristine Herrebrøden, og la til:

– De straffbare forholdene sett i sammenheng, svak sosial funksjon og manglende respekt for regler, kombinert med høy gjentakelsesfare taler klart for bruk av forvaring, sa aktor Kristine Herrebrøden i sin prosedyre.

I løpet av rettssaken, har rettspsykiatere vurdert tiltalte, og konkludert med at han lider av dyssosial personlighetsforstyrrelse. Det mener de gir fare for at han vil begå nye overgrep.

SINNEPROBLEMER: Den 28 år gamle mannen fra en av Bergens omegnskommuner har i retten fortalt at han sliter med å håndtere sitt eget sinne.

Stort antall forbrytelser

I tillegg til rettspsykiaterne sine vurderinger, legger aktor Herrebrøden i sin prosedyre vekt på antallet tiltalepunkter gjennom en tiårsperiode som en årsak til at man nå ber om forvaring.

– Dette er en tiltalt som over tid har vist manglende respekt for de normer og regler som er i samfunnet. Han mangler også indre sperrer til å korrigere sin egen adferd. Som de sakkyndige har sagt - dessverre er historien den beste spådommen for fremtiden, sa Herrebrøden.

Etter aktors prosedyre, skal bistandsadvokatene til fornærmede komme med sine krav før tiltaltes forsvarer Sigurd Klomsæt skal avgi sin prosedyre på rettens siste dag - tirsdag.

Rettens aktører tilstede på rettssakens første dag, 12. oktober.

Dette er saken

I mai 2019 gikk en kvinne i 20-årene til politiet og anmeldte samboeren sin. Hun fortalte at hun var blitt utsatt for omfattende vold og overgrep.

28-åringen ble pågrepet i juni 2019. Siden har politiet fått opplysninger om stadig flere straffbare forhold. Det eldste tiltalepunktet skjedde i 2009, da han som 17-åring skal ha forgrepet seg på en jente under 14 år.

Tre av hans tidligere samboere var gravide med hans barn da han skal ha utført volden. Ved en anledning har han ifølge tiltalen truet med å drepe deres ufødte barn.

Flere av tiltalepunktene beskriver også at mannen skal ha urinert eller onanert på sine tidligere samboere uten deres samtykke. Han skal også ha mishandlet en valp mens hans kjæreste måtte se på.

– Jeg har jobbet med familievoldssaker i 20 år, og jeg har aldri sett noe så grovt, sa bistandsadvokat til en av kvinnene - Sjak Rasmussen Haaheim - til TV 2 før rettssaken startet.

I løpet av rettssaken fortalte en av tiltaltes tidligere samboere hvordan hun opplevde mishandlingen.

Slet med sinne

Mannen er i tillegg tiltalt for å ved tre anledninger ha hatt seksuell omgang med barn under 16 år, to av de under 14.

Strafferammen for dette alene er 10 år, men påtalemyndigheten varslet før rettssaken at de ville anvende straffelovens paragraf 79 som åpner for å gi straff utover det som er strafferammen på det strengeste tiltalepunktet.

Gjennom tre uker har de tilstedeværende i tingretten fått høre vitner, fornærmede og sakkyndige forklare seg om saken.

I tillegg til forklaringene om vold og mishandling, har tiltalte selv forklart at han sliter med ADHD og manglende sinnekontroll.

– Jeg skal skyte deg i magen

«Skal jeg slå deg helseløs, så du havner i rullestol?»

– Stemmer det at du sa dette til en av dine samboere? spurte aktor Kristine Herrebrøden i sin utspørring av tiltalte.

– Ja, det kan jeg godt ha sagt i sinne. Det har skapt mye problemer for meg, det sinnet mitt, svarte 28-åringen.

En av mannens samboere fortalte i forrige uke at tiltalte skal ha truet med å skyte henne i magen da hun gikk gravid med deres felles barn.

– Jeg prøver så godt jeg kan å unngå å bli sint. Når det får utløp gjennom trusler, som når jeg sier «jeg skal skyte deg i magen» og sånne ting, det er jo helt idiotisk.

Omfanget av tiltalen gjør denne saken til en av de største overgrepssakene i Bergen i nyere tid.

Mente seg utsatt for «noe organisert»

I sin egen forklaring oppga 28-åringen at han siden barndommen har slitt med manglende impulskontroll. Han fortalte om sin ADHD-diagnose, og at han hadde vært voldelig som barn.

På spørsmål om han noen gang hadde hatt sex med noen som ikke ville ha sex med ham, svarte han tydelig:

– Nei, aldri.

Da forsvarer Sigurd Klomsæt begynte sin utspørring, kom det frem at 28-åringen mente seg utsatt for noe som bare kan beskrives som et komplott.

– Mener du at det er noe organisert som ligger bak? spurte Klomsæt.

– Ja.

– Hvorfor skulle noen gjøre det? Kan det ha noe med sjalusi å gjøre?

– Jeg tror ikke det bare er sjalusi. Det har vært snakk om flere erstatningskrav, sinne, sjalusi, flere triste ting. Jeg tror det er mye følelser i spill, sa 28-åringen.

Mannen har tidligere nektet straffskyld for alle forholdene i tiltalen som omhandler voldtekt og seksuelle overgrep.