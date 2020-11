Rykket ut etter naboklager – var Glimt-supporter i lykkerus

Søndag kveld rykket politiet i Nordland ut etter flere meldinger om husbråk i et nabolag. De ble noe overasket når de fant årsaken.

Politiet meldte om hendelsen på twitter klokken 20.11.

– Vår patrulje rykket ut etter at det kom meldinger om at det hadde vært støy i et nabolag i 15 minutters tid, sier operasjonsleder ved Nordland politidistrikt, Kjetil Kaalaas til TV 2.

Etter litt om og men fant politibetjentene frem til den aktuelle leiligheten som bråket kom fra. Og det var ikke snakk om krangling eller slåssing som var grunnen til bråket.

– Da vi kom i kontakt med leilighets-eier viste det seg at det ikke var snakk om husbråk. Det var rett og slett en veldig ivrig Glimt-supporter som var litt høylytt, sier han.

Kaalaas sier at politiet mener at såpass skal få være greit.

– Litt ivrig synes vi man må få lov til å være, så hun fikk lykkeønskninger av oss før vi reiste videre, sier operasjonslederen som selv er en trist Brann-supporter om dagen.

For orden skyld så ble stillingen mellom Kristiansund og Bodø/Glimt 2-3. Nordlendingene har nå en luke på 16 poeng til Molde når det gjenstår sju runder av Eliteserien.

Sammendrag fra kampen kan du se i vinduet øverst.