– Ingebrigtsen har ikke løftet noe som helst i dette laget

Sandefjord-Brann 3-3

Fire minutter på overtid reddet Fredrik Haugen ett poeng for Brann borte mot Sandefjord.

BRANN-JUBEL: Fredrik Haugen og Brann sikret 3-3 mot Sandefjord med en voldsom sluttspurt. Foto: Trond Reidar Teigen

Midtbanespilleren smalt til på en retur etter et hjørnespark. Sandefjord-keeper Jacob Storevik klarte ikke å stoppe ballens ferd inn i nettmaskene.

– Vi må bare ta med oss det vi får, det kan vise seg å bli viktig det ene poenget. Men det er for dårlig det vi driver med, sier Haugen til Dplay, før han fortsetter:

– Det er rett og slett for dårlig. Vi har en del halvsjanser, og det er et godt fotballag vi møter, men tidvis spiller de oss ut. I den situasjonen vi har havnet i må vi bare ta de poengene vi får.

Sandefjord-keeper Storevik tar på seg litt av skylden for at tre poeng bare ble ett.

– Vi spiller en veldig bra kamp, og vi har egentlig full kontroll. Så ser jo alle at det ikke er helt bra av meg der. Jeg inviterer dem inn i kampen igjen, og da blir det som det blir. Jeg gir dem to mål i dag, og Brann skal være glade for det, sier han til Dplay.

Til tross for et kjærkomment Brann-poeng, er ikke Ivar Hoff imponert over jobben Kåre Ingebrigtsen har gjort siden han kom til bergensklubben.

– Det er lett å henge treneren, men i Brann er det flere som må legges oppå bordet, sier Hoff.

Før Ingebrigtsen tok over Brann til stor fanfare i midten av august, hadde rødtrøyene et poengsnitt på 1,28 og en åttendeplass på tabellen. I de ti kampene under «Bruttern», er det kun blitt tatt sju poeng.

Det gir et poengsnitt på fattige 0,7.

– Holder ikke mål

Hoff er mildt sagt lite imponert over poengfangsten under Kåre Ingebrigtsen.

– Jeg synes Lars Arne Nilsen fikk for mye pepper. Han hadde mye høyere snitt per kamp enn Ingebrigtsen, og Ingebrigtsen har nå ledet laget i ti kamper. Han har ikke løftet noe som helst i dette laget. Er støtteapparatet godt nok? Er spillerne gode nok? Er sportslig utvalg godt nok? Det er mange ting i Bergen som burde vært annerledes når man ser på resultatene, sier Hoff.

Gidder ikke kommentere Ingebrigtsen-uttalelse

Den tidligere Brann-treneren mener spillerlogistikken står til stryk.

– Det må komme en evaluering med ganske tøffe bokstaver. Spillerlogistikken og de som de har hentet inn holder ikke mål i det hele tatt med tanke på fremtiden. Bare se på dåpsattesten til enkelte spillere. De er jo rundt 30 år. Det er greit at det finnes talenter i Åsane og andre steder på Vestlandet, men Ingebrigtsen sa de skulle ta gull til neste år. Det utsagnet gidder jeg ikke å kommentere engang, freser Hoff.

Brann ligger på 13. plass - plassen over kvalik - med sju serierunder igjen.

– Brann skal være blant de tre beste i Norge hvert eneste år. Da må de kjøpe spillere som holder kvalitet, sier han.