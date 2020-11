Avslører: Hadde hemmelig kontakt for å få utlevert Farouk Abdulhak

Det er 12 år siden Martine Vik Magnussen (23) ble drept i London. I høst var Martine-stiftelsen svært nær en utleveringsavtale, men så kom nyheten om at Farouks far hadde dødd av kreft.

I 2008 ble Martine Vik Magnussen funnet voldtatt og drept i kjelleren på leilighetskomplekset der Farouk Abdulhak bodde i London. På det tidspunktet studerte de to sammen ved Regent Business School.

Dagen etter rømte Abdulhak England, og siden har han levd et liv i skjul i Jemen.

Abdulhak er britisk politis eneste mistenkte i saken. Han er etterlyst internasjonalt gjennom Interpol, men Jemen har ingen utleveringsavtale med England. Dermed har han kunnet leve fritt i hjemlandet.

HØSTFERIE: Martine Vik Magnussen er her på høstferie på Gålå med sin mor og far. Familien håper fremdeles hennes drapsmann vil bli stilt til ansvar for sine handlinger. Foto: Privat

Hemmelig kontakt

Siden Martine ble drept har britisk politi og Martines familie likevel forsøkt å få på plass en avtale slik at Abdulhak kan bli utlevert til britiske myndigheter.

TV 2 kan nå fortelle at det denne høsten var positiv utvikling i samtalene, og advokatene til Martines familie hadde fått signaler om at saken ville løftes «til neste nivå». Men så kom nyheten om at Farouks far, den mektige forretningsmannen Shaher Abdulhak, hadde dødd.

– Denne høsten var det for første gang på syv år hemmelig kontakt med farens advokater i London. Farens advokater hadde etter sigende fått 100 prosent mandat fra faren for «å løfte Martine-saken til neste nivå», sier advokat Patrik Lundevall-Unger, til TV 2.

Han er leder for Martine-stiftelsen, og forteller nå for første gang hvor langt forhandlingene hadde kommet mellom dem og familien til Farouk.

LEDER STIFTELSEN: Advokat Patrik Lundevall-Unger mener det fremdeles er håp om å få utlevert Faoruk Abdulhak. Foto: Gorm Kallestad

– Jeg skulle møte faren. Tre uker før vi fikk nyheten om at han hadde dødd var planen at jeg skulle reise til Kairo eller Paris for å holde et møte, der vi skulle snakke om mulighetene for å få på plass en avtale med Scotland Yard om en utlevering til England, sier han.

Lundevall-Unger forteller at avtalen inneholdt et konkret rammeverk for betingelser for en utlevering, som blant annet åpnet for at Farouk kunne sone en eventuell straff i sitt fødeland.

– Han ville få sin dom i England, med mulighet til å sone straffen i Egypt. Det var veldig konkret, sier Lundevall-Unger.

Fetter overtar forhandlingene

Møtet har derimot ikke blitt ikke realisert på grunn av Shaher Abdulhaks bortgang.

Dette har ifølge Lundevall-Unger ført til et maktskifte i familien, og det er nå Farouks fetter som har tatt over forretningsimperiet, og nå fungerer som overhode i familien.

Nå er det et håp fra norsk side om at at fetteren vil ta over stafettpinnen etter Shaher Abdulhak, og bidra til å løse saken. Farouk Abdulhak oppholder seg angivelig i Houthi-kontrollert territorie i Jemen, og Martines familie håper og tror at fetteren ønsker å finne en løsning i saken.

– Søskenbarnet står i tett dialog med oss og houthiene. Dessuten har han tidligere tatt sterk avstand til handlingene i London. Han har gitt signaler om at han vil treffes, sier Lundevall-Unger.

Planen nå er fremdeles å få på plass et møte i Kairo eller i Paris.

– Vi har store forhåpninger om at søskenbarnet fullfører det faren satte i gang. Jeg har veldig tro på det, sier advokaten.

TV 2 har vært i kontakt med Martines familie, som også er optimistiske om å få en løsning.