Dag Otto ble frastjålet verdifullt trofé etter sin største triumf. Nå vender Tour-sirkuset tilbake

Mûr-de-Bretagne, Mont Ventoux, en snartur innom Andorra og fjelltoppavslutning på Luz Ardiden. Det er noen av godbitene som venter i neste års Tour de France. Legg til to individuelle tempoetapper og et gjensyn med Tourmalet. Og ikke minst en etappe til Tignes - etappen som ble avbrutt på grunn av jordras i 2019. Det er bare å begynne å glede seg til Tour de France 2021! Rittet innledes 26. juni i Bretagne.

Se løypepresentasjonen her

For Dag Otto Lauritzen vil to av etappene garantert bli spesielle. Han ble første nordmann til å vinne en Tour de France-etappe da han kom først til mål på toppen av Luz Ardiden 14. juli 1987, ni små sekunder foran den colombianske fjellgeiten Luis «Lucho» Herrera. Nå vender Tour de France-sirkuset tilbake til det norske jubelfjellet.

– Plutselig var troféet borte

På den 18. etappen i neste års Tour er det nemlig målgang på Luz Ardiden for første gang siden 2011. Lauritzen gleder seg allerede.

– Det er ikke tvil om at det var det største øyeblikket i min sykkelkarriere. Jeg husker det fortsatt veldig godt, selv om det begynner å bli en del år siden, humrer Lauritzen.

– Det var et magisk øyeblikk for meg og betydde mye for min karriere. Sportslig sett betydde det mye å være første nordmann til å vinne en etappe. Jeg tenkte ikke så mye på det akkurat da. Det var fantastisk å holde unna, for mot slutten visste jeg at Herrera jaktet på meg, forteller obersten.

Etter målgang skjedde det noe helt spesielt.

– Jeg ble frastjålet troféet på toppen. Det var et sant kaos, og jeg skulle opp på podiet. Etter podiumseansen måtte jeg på dopingkontroll. Massøren satte troféet på taket av bilen. Plutselig var det borte. De fant aldri tyven, men jeg fikk et nytt trofé 3-4 år seinere, forteller han.

I år krasjet Tour de France med innspilling av Kompani Lauritzen. Lauritzen har et sterkt ønske om å reise til Frankrike neste sommer.

– Jeg savnet Tour de France i år, og merket det kriblet i beina da jeg så dagens fjelletappe i Vueltaen. Hvis verden ser litt bedre ut etter nyttår skal jeg være med i Tour de France neste år. Det gleder jeg meg til, spesielt siden de skal opp Luz Ardiden, sier 64-åringen.

Han får forhåpentlig se rytterne komme i mål i Tignes på den 9. etappen. I 2019 ble etappen til Tignes stoppet på grunn av et jordras med Dag Otto i sentrum av begivenhetene.

Eksplosiv start

Tour de France 2021 åpner i Bretagne, nærmere bestemt Brest. Åpningsetappen kan by på sidevindskjøring og en finale for eksplosive ryttere. På dag to venter Mûr-de-Bretagne. Bakken kalles gjerne Bretagnes «Alpe d`Huez». Ikke på grunn av lengden, men fordi den er vanvittig bratt.

Etter to etapper for spurterne venter den første av to tempoetapper på dag fem. 29 kilometers syrefest som garantert vil skille de beste fra nest beste.

Den første virkelige fjelletappen kommer på dag åtte. Da skal rytterne over Mont Saxonnex, Col de Romme og Col de la Colombière mot slutten av etappen. Så venter Tignes, forhåpentlig med bedre vær enn i 2019.

Datoen sykkelfansen vil sette en ekstra ring rundt neste år blir 7. juli. Da venter den 11. etappen av Tour de France, og den ligger an til å bli noe helt spesielt.

Da skal rytterne tilbakelegge 199 kilometer med start i Sorgues. Underveis skal Mont Ventoux bestiges to ganger før målgangen er lagt i bunnen av utforkjøringen i byen Malaucene.

Etter Alpene vender Tour-sirkuset mot Pyreneene. Rytterne skal innom Andorra på veien mot Paris. På nest siste etappe venter den andre individuelle tempoetappen – 31 kilometers kamp mot klokken til Saint-Emilion. Som vanlig avsluttes Tour de France på Champs-Élysées.