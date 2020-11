Det er bare et par uker siden den amerikanske superbilen SSC Tuatara passerte 530 km/t, og ble kåret til verdens raskeste produksjonsbil.

Fartsrekorden ble satt på samme strekning i Nevada, USA – som svenske Koenigsegg benyttet tilbake i 2017. Da ble Koenigsegg Agera RS offisielt kåret til verdens raskeste bil – med en måling på 447 km/t.

Nå er altså den rekorden tilsynelatende slått av amerikanske SSC. De oppnådde utrolige 532,93 km/t på det raskeste.

Responsen etter den store bragden har ikke latt vente på seg. Men det er slett ikke bare jubel og gratulasjoner å spore.

Nå stilles det nemlig flere kritiske spørsmål om den nye rekorden faktisk er sann.

Her er SSC Tuatara i full driv på State Route 160 i Nevada.

Kan ha jukset

I dagene etter fartsrekorden har flere medier analysert SSC sin egen video av kjøringen. Det har også den kjente Youtubeeren Shmee150 gjort.

SSC Tuatara er utstyrt med en illsint V8-motor på 5,9 liter. På E85 yter motoren hele 1.775 hk.

Han har gått nøye gjennom en rekke faktorer og er mildt sagt kritisk til den nye fartsrekorden.

Det første Shmee har sett nærmere på er veistrekningen i Nevada. Her finnes det tre åpenbare og lett gjenkjennelige sidelommer, som kan brukes som referansepunkter. Disse er også lett synlig i SSC sin inboard-video fra rekordforsøket.

Det Shmee har gjort videre er å regne ut bilens snitthastighet, ettersom han vet avstand mellom disse punktene og naturligvis tiden bilen bruker mellom dem. Og det er her det første og åpenbare spørsmålet stilles. Utregningene viser nemlig at bilen har lavere hastighet enn det måleinstrumentene i superbilen viser.

Se video av utregningene nederst i saken.

Skjuler speedometeret

Shmee har gjort akkurat de samme utregningene på Koenigsegg sin video fra rekordforsøket i 2017 – på nøyaktig samme veistrekning. Her stemmer hans tall og utregninger på en prikk, i motsetning til SSC Tuatara.

Ifølge Shmee og flere andre kilder, mener man årsaken til at de matematiske utregningene ikke stemmer med hastighetsmålerne i Tuatara kan skyldes to ting. Én: Måleinstrumentene er kalibrert/viser feil. Eller to: Videoen til SCC er publisert i lavere hastighet/saktere film. Sistnevnte vil være svært lite trolig, når man ønsker å vise film av verdens raskeste bil.

En annen viktig faktor, som flere har stilt spørsmål ved, er at SCC skjuler bilens originale og digitale speedometer. På videoen du kan se nederst i saken er speedometeret tonet ned.

Her ser man tydelig at SSC har valgt å sensurere det digitale speedometeret i bilen.

Flere mener det samme

Uten å gå alt for dypt i materien, kan vi også nevne at Shmee har sett nærmere på oppsettet på girkassen til Tuatara. Dette er en 7-trinns CIMA girkasse, hvor CCS også har oppgitt gir-utvekslingen på de ulike girene.

Basert på dekkdimensjon, gir-utveksling og maks turtall på motoren, kan man derfor regne ut topphastigheten på hvert enkelt gir.

Her er alle tallene oppgitt fra produsenten, dermed er oppgaven enkel. For å gjøre en lenger historie kort, har Shmee funnet ut at Tuatara nådde topphastigheten på 331 mph i sjette gir. Her viser de matematiske utregningene at det ikke er mulig å få til. I sjette gir er derimot maks toppfart 293,67 mph.

Hvorfor Tuataras toppfart ble oppnådd i sjette og ikke syvende gir, er også et åpent spørsmål.

Shmee er langt fra den eneste som har publisert sin analyse av rekordforsøket. Men spørsmålene som stilles omhandler i all hovedsak de samme temaene.

Tuatara var utstyrt med Michelin Pilot Sport Cup 2-dekk under rekordforsøket.

Nekter for juks

Etter den massive oppmerksomheten rundt spørsmålene som er stilt, har SSC sin toppsjef, Jerod Shelby, uttalt at resultatene er korrekte og nektet for juks. Han mener bestemt at Tuatara er verdens raskeste bil.

Samtidig innrømmer han deler av filmene (det finnes to versjoner) er uheldig klippet sammen, og at de ikke speiler virkeligheten fullt ut.

Under kan du selv se Shmee150 sin analyse av rekordforsøket. Er du enig hans betraktninger?

Her kan du se SSC sin offisielle video av Tuatara – som bikker 530 km/t på veistrekningen i USA: