Grande i ny bok: Utnevnelsen av Frp-statsråd et slag i ansiktet

Venstres tidligere partileder Trine Skei Grande angriper i sin nye bok statsminister Erna Solberg (H) for at hun tok et steg til høyre, og vendte seg bort fra Venstre og KrF.

TV 2 har fått tilgang til ett av kapitlene i Grandes bok med tittelen «Oppreist», der hun skriver om en knalltøff dragkamp med Frp i budsjettforhandlingene i 2016.

Journalistene «luktet» regjeringskrise, og fulgte hvert skritt Grande tok i stortingskorridoren, og endte med å stå fast i heisen, forteller hun i boken.

Slik ser bokomslaget ut.

« Da vi kom fram til heisen, ble hele gjengen med meg inn. Fire journalister, to kameramenn, en rådgiver og en overvektig partileder ble for mye for maskineriet, og vi ble stående fast mellom to etasjer. Det tok tjue minutter før vakta fikk tvunget opp døra og vi kunne klatre ut av det trange rommet. Jeg tenkte at journalistene våre ikke alltid er så gode til å se seg selv utenfra, for dette var virkelig for dumt.»

Smuglet ut til hemmelig sted

Grande beskriver hvordan statsminister Erna Solbergs statssekretær Julie Brodtkorb smuglet henne ut i en liten elbil til et hemmelig sted.

«Vi kjørte til kommandantboligen på Akershus festning, som var det eneste stedet Erna hadde funnet der vi kunne være sikre på at pressen ikke oppdaget oss. »

Der la Grande fram et forslag fra selskapet Zero om kutt i klimautslipp som hun innrømmer i boken at hun ikke engang skjønte selv.

Men innblanding av biodrivstoff ble tilslutt løsningen.

«Etter lange runder med forklaringer og kontrollspørsmål konkluderte Erna, Siv, Knut Arild og jeg med at vi var enige.»

Dermed endte det med at Venstre nok en gang måtte gi etter for Frps krav om å frede bilavgiftene for å hindre en regjeringskrise.

Innvandringsfientlig justisminister

Grande gir uttrykk for at hun var passe fornøyd med budsjettavtalen, på den ene siden hadde Venstre fått gjennomslag for å kutte i klimagassutslippene, men løftene fra Høyre om et grønt skatteskifte ble det ikke noe av.

Da julefreden likevel var i ferd med å senke seg, kom Solberg med det som var en sjokkutnevning av en ny statsråd for Venstre-lederen.

Frps Per-Willy Amundsen var kjent som en av de mest innvandringskritiske stemmene i partiet, skriver hun.

«Utnevnelsen var et slag i ansiktet på både KrF og Venstre, og jeg lurte på om det var Ernas måte å understreke at det hadde en kostnad å stå utenfor regjeringa.»

Grande forteller at hun fikk så mange telefoner fra journalister som ville vite hva hun syntes om den nye statsråden, at hun bestemte meg for å kommentere utnevnelsen sammen med KrF-leder Knut Arild Hareide i Stortingets Vandrehall.

Der gikk ut til et knallhardt angrep på Solberg, som er gjengitt i boken.

««I dag tar tar statsministeren regjeringa et steg til høyre, bort fra oss. Hennes drøm om en firepartiregjering kommer ikke nærmere av det som har skjedd i dag, sa jeg. Så tok jeg ferie».

Frp ikke moden for regjering

I boken beskriver Grande et kompromissløst Frp som stod på at bilavgiften ikke skulle røres med et øre gjennom budsjettforhandlingene i 2015 og 2016.

«Det ble raskt klart at for Frp var overskriften «bilpakken ligger fast» noe mer enn et slagord. Det er den måten de ofte forhandler på. De skaper en dynamikk der noen må tape, og det var et tegn på at de ikke var modne til å ta det ansvaret det er å sitte i en regjering».

Hun skriver også hvordan hun urettmessig ble uthengt i en Facebook-kampanje for den som var ansvarlig for å ha innført flypassasjeravgiften. Det var Frp som tok fram denne avgiften i forhandlingene, som et alternativ til å røre bilavgiftene.

Kampanjen var så heftig at Grande mottok drapstrusler. En person er dønt til 60 dagers fengsel for dette.

Rent oppspinn



Hun stiller spørsmål om «fremmede makter »kan ha stått bak kampanjen.

«Kampanjesiden mot meg på Facebook lagde en rekke falske nyheter der de blant annet forfalsket saker fra seriøse medier for å få det til å se ut som jeg jublet over at lønna til stortingsrepresentantene ble satt opp. «Dette har vi virkelig fortjent», siterte de meg på. Det var reint oppspinn, men vi fikk aldri noen journalister til å undersøke hvem som stod bak.»

Venstre sporet selv opp en av de mest aktive hatgruppene mot Grande, og fant at det kom fra et firma som var registrert i Estland.

«Det fikk meg til å lure på om det var sterkere krefter enn en håndfull flyplassansatte i Rygge som var i sving på sosiale medier den våren», skriver hun.

Grande skriver at asylstrømmen over Storskog i 2015 var en vekker, uten å anklage Russland direkte for å ha åpnet grensen til Norge.

«Den største trusselen demokratiske stater står overfor, er påvirkningskampanjer fra utlandet som pisker opp stemningen og skrur opp konfliktene mellom folk».