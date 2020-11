Det var Cansel (22) som ble drept på Evje fredag

Fredag kveld ble Cansel Godek drept i leiligheten hun bodde i på Evje i Setesdalen. En mann er pågrepet og siktet for drapet.

Navn og bilde er frigitt i samråd med de pårørende. Hun etterlater seg et barn på to og et halvt år.

Fredag kveld fikk politiet i Agder beskjed om at de var begått et drap i en bolig i Evje. Det var mannen som nå er siktet for drapet som selv ringte politiet.

Ordfører: – Forferdelig trist og leit

Kriseteamet i Evje og Hornnes er satt inn etter at en person ble funnet drept i Evje sentrum fredag kveld.

– Dette er forferdelig trist og leit. Det er ikke så mye mer å si enn det foreløpig. Kommunens kriseteam begynte å jobbe fredag kveld. De kartlegger hvem som har behov for hjelp og oppfølging, sier ordfører Svein Arne Haugen Haugen (Ap) i Evje og Hornnes kommune til Fædrelandsvennen.

BLOMSTER: Noen har lagt ned blomster utenfor kvinnens leilighet. Foto: Trond Solvang / TV 2

Fremstilt for fengsling mandag

Godek har tidligere vært i et forhold med den siktede mannen, og han er faren til hennes datter.

– Siktede er en mann i 20-årene. Han er fra Afghanistan og har midlertidig oppholdstillatelse. Han har bodd i Norge siden 2015, sa seksjonsleder påtale i Agder politidistrikt, Pedersen Hille lørdag.

Mandag vil den siktede mannen bli fremstilt for varetektsfengsling. Han har fredag og lørdag sittet i avhør med politiet.

– Siktede er tidligere ustraffet, men kjent for politiet tidligere, sa Pedersen Hille.