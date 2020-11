Lewis Hamilton forbedret rekorden, Stroll kjørte ned mekanikeren

Den kanadiske føreren hadde altfor stor fart inn til et pit-stop. Strolls mekaniker fikk seg en real luftetur, men skal ha sluppet unna uten alvorlige skader.

Se situasjonen øverst.

Stroll kjørte videre uten å bli forsinket, og beklaget til mekanikeren over radioen. Han endte til slutt på 13. plass.

Nervepirrende avslutning

Det ble etter hvert en dramatisk avslutning på racet med en del avkjøringer med tolv runder igjen. Det ble samling bak «safety»-bilen som slapp bilene av gårde med fem runder igjen.

Briten Lewis Hamilton startet i nest beste startposisjon bak lagkameraten i Mercedes, finske Valtteri Bottas.

Halvveis i løpet var ledelsen oppe i 26 sekunder, men han hadde da ennå ikke hatt noe depotstopp. Et taktisk godt depotstopp gjorde at han gikk ut i klar ledelse. Han gikk nemlig inn for dekkskiftet da det var en såkalt «virtual safety-car» ute på banen etter et uhell.

Bottas viste seg å slite med skade på bilen sin. Noen vrakrester hadde ødelagt noe av understellet på bilen hans. Han ble etter hvert passert av Max Verstappen.

– Utrolig prestasjon

Verstappen måtte på sin side gi opp tolv runder før slutt etter at han kjørte av banen med et punktert bakhjul.

På ny måtte «safety»-bilen ut på banen, og denne gangen var Bottas heldig med timingen og gikk i depotet, mens Hamilton måtte ned på tempoet på grunn av gulflaggene på banen.

Det var tøff kamp om tredjeplassen hvor Daniel Ricciardo klarte å holde unna konkurrentene.

For sjuende året på rad sikret Mercedes fabrikksmesterskapet med første- og annenplassen.

– For en utrolig prestasjon. Jeg er glad og stolt å være en del av det, sa Hamilton på førerradioen.

Det gjenstår fire VM-runder, og Hamilton leder med 85 poeng foran Bottas med Verstappen på tredjeplass.

(©NTB)