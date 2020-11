Iskalde Aubameyang spolerte Solskjærs jubileumsfest: – Klønete og unødvendig av Pogba

Manchester United – Arsenal 0-1 (0-0):

Ole Gunnar Solskjær sa i intervjuet før sin egen jubileumskamp som Manchester United-manager at det både hadde vært oppturer og nedturer i sine 100 første kamper som United-sjef.

I søndagens toppkamp mot Arsenal og i Solskjærs jubileumskamp kom det nok en nedtur. Pierre-Emerick Aubameyang sin scoring fra straffemerket etter 67 minutters spill sørget for at Arsenal vant 1-0. Det var første gang siden januar 2015 at Arsenal slo et av topp seks-lagene på bortebane. Det var samtidig Arsenals første ligaseier på Old Trafford siden 2006.

– Ja jeg visste det, derfor var det deilig å vinne. Det har vært en tøff kveld, men jeg er veldig glad, for vi gjorde en god kamp, smilte matchvinner Aubameyang etter kampslutt.

Ole Gunnar Solskjær var skuffet over måten laget tapte på mot Arsenal.

– Tempoet var ikke der for oss. Vi stilte ikke opp i første omgang. Arsenal var bedre enn oss. I andreomgang så det ikke ut som de kom til å score, bortsett fra straffesparket, for vi hevet oss litt da. Det er mange årsaker, men når vi har spilt godt tar du kanskje foten av pedalen. Det er ikke slik det fungerer. Alt må fungere. Vi fikk ikke den responsen vi håpet på, sa en svært skuffet Solskjær etter kampen.

Pogba la seg flat for at han laget straffesparket som gjorde at Manchester United tapte kampen.

– Jeg synes ikke vi var gode nok i dag. Jeg vet ikke hva som er galt med oss i ligaen på hjemmebane. Vi må gjøre det bedre. Dette straffesparket skal jeg ikke gi vekk på den måten. Og vi må skape mer sjanser for å vinne kamper. Vi var ikke gode nok fremover på banen. Vi må jobbe med det for å finne ut hvordan vi kan bli bedre på hjemmebane, sa Pogba, som ikke vil bruke tomme tribuner som en unnskyldning for de svake resultatene på hjemmebane.

- Jeg vil ikke bruke det som en unnskyldning at fansen ikke her her. Jeg var vekk et straffespark. Men publikum utgjør en forskjell, men jeg vil ikke bruke det som en unnskyldning. Som jeg sa, vi må gjøre det bedre enn dette, sukket han.

– Dystert for Solskjær

Paul Pogba fikk tyn av ekspertene for måten han laget straffesparket som Arsenal vant kampen på.

– Pogba laget et veldig unødvendig og klønete straffespark, slo TV 2-ekspert Nils Johan Semb fast.

– Men seieren var en stor triumf for Arteta og Arsenal, som løfter laget videre. Arsenal vant fullt fortjent, poengterte Semb.

Manchester United har ikke vunnet på sin hjemmebane Old Trafford i Premier League hittil denne sesongen. Solskjærs menn er nå nede i gjørmen på 15. plass på tabellen med sju poeng etter seks kamper. Liverpool topper med sine 16 poeng etter sju spilte kamper.

– Dette var totalt seks kamper uten seier på Old Trafford for Manchester United. Det er dystert for nordmannen, som kom fra en serie med en sterke resultater. Arsenal vant mot et topplag på bortebane for første gang siden 2015, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

– Jeg synes Solskjær bommet taktisk med formasjonen i inngangen til kampen, mens Arteta traff med sin. Solskjær må ta denne litt på sin egen kappe. For nå ligger Manchester United langt nede på tabellen, oppsummerte TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen.

– De nullet hverandre

Den første omgangen var jevn, med et lite overtak til Arsenal. London-klubben skapte de største mulighetene de første 45 minuttene. Blant annet traff Willian tverliggeren og over etter 38. minutter. Manchester United kom også til et et par gode muligheter, men det ble bare nesten for begge lag.

– Willian traff tverliggeren og Arsenal var hakket hvassere, oppsummerte kommentator Øyvind Alsaker etter 45 målløse minutter, og fikk støtte av ekspert Nils Johan Semb.

– Det var tett og intenst og veldig spennende, men to lag som nær nullet hverandre. Arteta er nok mest fornøyd, for jeg noterte tre muligheter til Arsenal og for United kun én, mente Semb.

– Det var en fantastisk omgang å se på, for du vet trenerne satt der på benken og ventet på å gjøre sine grep i dette sjakkspillet som utspilte seg, minnet TV 2-ekspert Brede Hangeland om.

Aubameyang straffet United

Etter pause fortsatte det taktiske sjakkspillet. Manchester United kom seg mer fremover på banen. Arsenal på sin side var farlige på kontringer.

Gradvis overtok Arsenal mer og mer av spillet.

I det 67. minutt felte Paul Pogba Bellerin innenfor 16-meteren. Dommer Mike Dean pekte på straffemerket. Pierre-Emerick Aubameyang var sikker som banken fra straffemerket. Han sendte David De Gea feil vei og klistret ballen i mål.

– Pogba tok en sjanse, og laget et veldig unødvendig og klønete straffespark, slo Nils Johan Semb fast.

Etter Pierre-Emerick Aubameyangs scoring fra straffemerket måtte Manchester United ta grep. Edison Cavani kom inn for Mason Greenwood, og Donny van den Beek kom inn for Bruno Fernandes.

Manchester United jaget og jaget utligningsmålet i sluttminuttene. Solskjærs menn skapte en rekke gode muligheter, men scoringen kom aldri.

Ole Gunnar Solskjær måtte dermed se at Arsenal vant 1-0 i sin kamp nummer 100 som Manchester United-manager.