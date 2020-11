Legestreiken avsluttes – regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd

Fra og med mandag 2. november skulle Legeforeningen trappe opp streiken til å gjelde kommuner i distrikt med stor legevaktbelastning. Tolv nye leger skulle tas ut i streik. Totalt ville da 35 leger være tatt ut i streik.

Streiken har vart siden mandag denne uken, siden Legeforeningen og KS ikke har kommet til enighet.

Tvungen lønnsnemnd

Men søndag sendte Arbeids- og sosialdepartementet ut en pressmelding om at partene er kalt inn til møte med Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.

Der ble det klart at regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd.

I en pressemelding fra departementet søndag, heter det at «Helsetilsynet har i en rapport vurdert situasjonen i konflikten mellom Legeforeningen og KS slik at det vil oppstå fare for liv og helse ved iverksettelse av opptrappingen mandag morgen.»

Asheim sier i samme pressemelding at han er lite fornøyd med at ansvaret for å få finne en løsning ble skjøvet over på regjeringen.

– Men slik situasjonen utviklet seg hadde jeg ikke noe annet valg, sier statsråden.

Viser dårlig organisering

Den Norske legeforeningens president, Marit Hermansen sier dette er et tydelig bilde på hvor ømfintlig legevakten her til lands er organisert.

– Vi har i løpet av denne streiken tatt ut svært få leger. Dette viser hvor skjørt legevakten er organisert mange steder i landet, sier Hermansen og fortsetter:

– Vi har hatt rikelig med tid til å finne nødvendige løsninger i tariffavtalene for å verne disse legene. KS underminerer den norske modellen ved ikke å ta ansvar for dette, sier Hun.



Leder i Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev, sier Legeforeningen tar til etterretning at regjeringen griper inn på grunn av pandemien og trykket på helsevesenet.

– KS har ikke vært villig til å inngå en eneste avtaleendring som ville hjulpet på den store arbeidsbelastningen, eller invitert til ny dialog i forbindelse med streiken. Vi skal nå forberede oss grundig til prosessen som skal føres for rikslønnsnemnden, sier Klev.



Saken oppdateres.