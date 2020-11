Vålerenga sendte LSK ut av gullkampen

Gulldramaet i Toppserien fortsetter, og Vålerenga har alt i egne hender to runder før slutt etter 4-2 mot LSK Kvinner søndag.

Vålerenga - LSK Kvinner 4-2

Synne Jensen, Sigrid Heien Hansen, Dejana Stefanovic og Ajara Njoya tegnet seg på scoringslisten i 4-2-seieren mot LSK Kvinner.

Dermed har Vålerenga alt i egne hender til å vinne Toppserien for aller første gang i klubbens historie. To runder før slutt topper hovedstadslaget ligaen med ett poeng foran Rosenborg på andre.

– Jeg tror alt kan skje, men vi må bare fokusere på oss selv nå, sier Stefanovic til TV 2 etter kampslutt.



LSK Kvinner har vunnet Toppserien de seks siste sesongene, men nå er rekken brutt. For søndagens 2-4-tap gjør at laget som har dominert norsk kvinnefotball de siste årene ikke har en teoretisk mulighet til å ta igjen Vålerenga.



– Vi er et veldig nytt lag i år, så med litt mer tid blir vi nok veldig gode igjen og blir å regne med neste år, sier LSKs Emilie Haavi, og fortsetter:

– Sett under et er det nok litt forventet, men samtidig er det skuffende ettersom vi har vært med frem til nå.

Rosenborg-seier

Tidligere søndag spilte serietoer Rosenborg mot Sandviken, der Lisa-Marie Utlands scoringer og Kristine Mindes innleggsfot tok knekken på Avaldsnes i Rosenborgs 3-1-seier.

– Hun har noen fantastiske innlegg, og det er ekstra artig at scoringene kommer etter akkurat det vi har trent på. Minde slo innleggene, og jeg kom inn i boksen. Det er ekstra artig det, sa Lisa-Marie Utland til TV 2.

FARLIG DUO: Lisa-Marie Utland og Kristine Minde. Foto: TV 2

– Lisa er akkurat der i boksen som vi har trent på, gliste lagvenninne Kristine Minde.

Det går mot en heidundrende avslutning på årets sesong i kvinnenes toppdivisjon. Med to runder igjen har RBK 34 poeng og er fortsatt ubeseiret etter 16 kamper. Avaldsnes blir værende på 31 poeng.

– Lov å snakke om gull nå

Nå tør de snakke rett ut om gull i Rosenborg.

– Det er lov å snakke om gull. Nå har vi fullt fokus på de kampene vi skal spille, så skal vi telle opp til slutt. Men vi har lyst på gull, det er ikke til å legge skjul på det, innrømte Utland.

Utland ga RBK ledelsen etter et snaut kvarter. På vakkert vis styrte hun med høyrefoten inn 1-0 på Mindes presise innlegg.

Australske Polkinghorne stanget inn utligningen etter litt over en halvtime. Avaldsnes-scoringen kom etter en corner.

Utover i 2. omgang satte RBK et solid trykk på bortelaget, og etter en time var Utland der igjen. Denne gangen brukte hun hodet til å score på Mindes innlegg.

På tampen trygget Ina Vårhus alle RBK-poengene. 24-åringen stanget inn et frispark fra Cesilie Andreassen.

(©NTB/TV 2 Sporten)