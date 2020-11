– Det er nesten umulig å kjøpe nye bukser

Det var etter at Oskar Steen ble kåret til banens beste da Björklöven slo Vita Hästen med 7–5 i svensk hockey oppstyret startet.

Etter å ha blitt kåret til lagets beste stilte han opp på et bilde med en Pippi Langstrømpe-dukke som bevis på at han var best i kampen. Lagkamraten Fredric Andersson tok bildet som senere ble lagt ut på Björklövens Instagram-konto, skriver Aftonbladet.

Det var imidlertid ikke Pippi Langstrømpe folk bet seg merke i på bildet. Kommentarfeltet flommet nærmest over av kommentarer om Steens utrolige lårmuskler.

22-åringen innrømmer at han er vant til at folk reagerer på lårene hans.

– Det skjer som regel når jeg ankommer et nytt lag. De er litt større enn alle andres lår, liksom, sier Steen til Aftonbladet.

De massive lårmusklene kommer godt med i krafttakene på isen. Men de kan også skape problemer for ishockeyprofilen. Spesielt når han skal ut og kjøpe nye bukser.

– Det er nesten helt umulig. Jeg må lete lenge for å finne noen som passer. Det er faktisk en ting som er ganske vanskelig i hverdagen, innrømmer han.

Om sommeren er det like vanskelig å finne seg en shorts som passer.

– Shorts er et problem fordi de blir så veldig lange om man skal ha dem bredere. Det er nok det største problemet, sier Steen.

Steens lånekontrakt med Björklöven strekker seg til midten av november. 22-åringen tilhører Boston Bruins og skal etter planen vende tilbake dit, men det er usikker når NHL-sesongen starter opp igjen.