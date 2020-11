– Fracking har vært en gave fra Gud

Den kontroversielle boremetoden fracking har blitt et stridstema under den amerikanske presidentkampen. I oljestaten Nord-Dakota kalles frackingen «en gave fra Gud».

I regionen Badlands i Nord-Dakota er jorda karrig og vintrene lange. Det er ikke lett å skape seg et levebrød her, hvis ikke man tjener penger på en oljebrønn eller to.

Og det gjør kvegrancheren Wanda Nelson. I hvert fall inntil videre.

– Det året oljebrønnene ble bygd var jeg og mannen min engstelige for om vi ville klare å betjene lånene våre. Frackingen har fått oss ut av den økonomiske hengemyra, sier Nelson.

Wanda og ektemannen eier ikke mineralrettighetene på eiendommen, hvilket er nokså vanlig i denne delen av USA. De får likevel med et månedlig beløp fra oljeselskapet, ettersom boringen foregår på tomten deres.

– Oljeboomen har dabbet litt av de siste årene, men oljeinntektene utgjør fortsatt brorparten av inntektene våre og vi har nå kommet oss litt ovenpå. Vi har kunnet oppgradere maskinene og utstyret her på ranchen. I tillegg har vi kunnet støtte barna våre økonomisk.

ØKONOMISK FRIHET: Wanda Nelson forteller at frackingen har gitt familien økonomisk frihet. Foto: Fredrik Kalstveit / TV 2

Kritisk til Biden

Fracking ble viet mye taletid under den tredje og siste presidentdebatten. Donald Trump gikk i strupen på den demokratiske presidentkandidaten Joe Biden, som han mener ville ruinere landet økonomisk.

– Vil du stenge ned oljeindustrien? spurte presidenten den tidligere oljepresidenten gjentatte ganger.

– Jeg vil gradvis fase ut oljeindustrien, svarte omsider Biden.

Denne uttalelsen gikk ikke upåaktet hen hos Wanda Nelson, som stemte på Obama den gang Biden var visepresidentkandidat.

– Biden vil ikke være en bra president, hverken for familien min eller lokalsamfunnet vårt. Vi har vært avhengige av oljen det siste tiåret, sier Nelson.

Nelson forteller at frackingen også har tilført småbyen Watford City mye.

– Nå har vi flere restauranter og kafeer. I tillegg har vi fått en innendørs svømmehall. Jeg vil ikke tilbake til gamle dager.

Kontroversiell boremetode

Fracking har flere dokumenterte miljøkostnader. Man må for det første bruke store mengder vann og kjemikalier på å sprenge ut de innestengte karbonene fra bergartene.

Underveis i prosessen avbrennes også naturgasser, hvilket forårsaker luftforurensing. Høye benzennivåer er påvistt i flere fracking-regioner av USA det siste tiåret, ifølge det amerikanske miljøvernbyrået.

Forsvarerne av fracking påpeker samtidig at utvinningen har gjort USA selvforsynt med olje og gass, samt at forbrenning av skiferolje er mindre miljøfiendtlig enn for eksempel forbrenning av kull.

SKIFERREVOLUSJON: Utviningen av skiferolje og skifergass har gjort USA så godt som selvforsynt med olje og gass. Foto: Fredrik Kalstveit / TV 2

Ed Kuskelly, som bor i småbyen Killdeer en times kjøretid sør for Wanda Nelson, kaller frackingen "en gave fra Gud".

– Dette er en inntekt vi aldri forventet å få og det har betydd mye for familieøkonomien vår. Vi har kunnet utbedre ting på gården og fått satt opp nye gjerder.

Bekymret for ekstreme grep

Kuskelly viser TV 2 rundt på landeiendommen utenfor Killdeer, der tre mekaniske gyngehester står og nikker med pumpehodene. I bakkant buldrer en blussende gassflamme.

– Teknologien er sofistikert og det har ikke vært noen skader på jorda her. Men jeg liker ikke at de brennes av gass og jeg bekymrer meg litt over at det pumpes så mye vann ned i jordskorpa.

Samtidig er han ikke i tvil om at han ønsker at frackingen skal vedvare.

– Jeg er veldig bekymret over hva Biden i det hvite hus kan bety for USA og Nord-Dakota. Han har allerede gjort det klart av han vil begrense bruken av fossilt brensel

At Biden selv har sagt at han vil fase ut fracking gradvis, betrygger ikke Kuskelly.

– Jeg tror han vil bli presset av den radikale venstrefløyen av eget parti til å ta mer ekstreme grep enn det han foreløpig har antydet.