Ole Einar Bjørndalen og hans kinesiske utøvere er for øyeblikket på høydeopphold i Baschang i Indre Mongolia.

I helga våknet de opp til sandstorm og måtte trene innendørs, men det er ikke de klimatiske utfordringene som byr på de største problemene for 46-åringen.

Den planlagte avreisen til Europa 16. november - 12 dager før verdenscupen starter i Kontiolahti - henger i en tynn tråd. Ikke bare på grunn av koronapandemien, men også fordi militæret holder tilbake åtte av de 11 utøverne hans.

– Det at vi får være 5-6 måneder i Europa, der vi kan trene og konkurrere på internasjonale arenaer, er veldig avgjørende med tanke på neste år. Det er litt krisestemning nå med tanke på å finne en vei ut og komme til Europa med laget. Men det er ikke mange prosent sjanse for at det skjer før jul, sier Bjørndalen.

Risikerer amputert OL

Det betyr i så fall at 22 renn i Kontilahti og Hochfilzen forsvinner for majoriteten av utøverne hans. Oppgaven til Bjørndalen å skaffe kinesisk skiskyttermedalje i OL på hjemmebane i 2022.



Da bør det meste klaffe i oppladningen på veien dit, men stadig dukker det opp uforutsette ting som gir treneren hodebry.

Mangelfull deltakelse i verdenscupen vil gjøre det vanskelig for kineserne å kvalifisere seg til alle distanser i sitt eget OL.

– Det vil ryke hvis vi ikke kan delta i renn i år. Stafetter, pluss at vi bare får starte med to løpere på hver distanse i stedet for fire, hvis vi hadde klart å kvalifisere oss i vinter, sier han.

Den beste kan få grønt lys

Kun tre av Bjørndalens utøvere er ikke tilknyttet militæret. En av dem er den kinesiske skiskytteren som har de beste resultatene å vise til internasjonalt, Fangming Cheng.

BJØRNDALENS BESTE KORT: Fangming Cheng imponerte tidvis med gode prestasjoner sist vinter. Han er også én av de tre utøverne som ikke er bundet av militærplikter. Foto: Berit Roald

De to andre er Fanqi Meng (22) og Yuhuan Ding (17).

– Kanskje vi får reise ut med de tre som ikke er i militæret. Men generelt er man veldig skeptiske til å reise ut når det er så stor smitteoppblomstring i Europa, så det er ikke bare militæret som er utfordringen.

– Hva gjør du om dere ikke får reise før jul?

– Alternativet er å være i Kina og trene med løperne. Men jeg håper i det lengste at det skal ordne seg. IBU har gjort en grundig jobb med smittevernet og lagt til rette for at man skal kunne leve i en boble, sier Bjørndalen.

– Begynner å bli herdet

Selv har han tilbrakt nesten all sin tid i Kina det siste halvåret. I sommer var han der tre måneder alene uten familien, og etter en liten tur hjemreise returnerte han med kona Darya Domratsjeva og datteren Xenia i slutten av august.

Siden da har de vært i Kina. Foruten kona har han også med seg Tobias Torgersen, Erik Kulstad og Jean-Pierre Amat i trenerteamet sitt.

– I sommer var jeg alene, men nå er vi fem trenere som har visum. Så vi kommer nok til å bytte litt på. Jeg har allerede sendt en av dem hjem så han er klar hvis vi må tilbake til Europa. Vi fordeler litt på det.

– Greier du å holde motivasjonen oppe?

– Jeg begynner å bli herdet, for å si det sånn. Det er ganske psykisk og mentalt krevende. Men det går bra, jeg har masse energi og jobber fortsatt like mye. Det er store utviklingsmuligheter her, sier Bjørndalen.

En vanlig arbeidsdag - for eksempel den han hadde lørdag da været gjorde det umulig å trene utendørs - kan vare fra 06.30 til 20.45.

– Men vi er heldige som har en skøytemølle, så vi kan gå skate inne, sier Bjørndalen.