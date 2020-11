Obama-video sjokkerer: – Det er sånn jeg gjør det

Lørdag var tidligere president Barack Obama i Michigan for å drive valgkamp med Joe Biden.

De to var i byen Flint i Michigan for å holde et «drive-in»-valgmøte på en videregående skole. På vei gjennom skolens gymsalen kaster noen plutselig en basketball til Obama.

Uten å nøle tar Obama i mot ballen og kaster den rett i nettet fra trepoengslinjen. Det imponerende kastet får valgkampmedarbeiderne til å bryte ut i jubel.

– Det er sånn jeg gjør de, sier Obama to ganger mens han går rolig ut av gymsalen.

Se videoen av kastet her:

– Den kuleste presidenten

Joe Biden var også tilstede i gymsalen og ble både imponert og sjokkert etter Obamas blinkskudd.

– Wow, rett i nettet, sier Biden.

Videoen ble først delt på sosiale medier av Olivia Raisner, en av Bidens ansatte. Etter bare noen timer hadde videoen fått flere millioner visninger.

– Dette er helt sykt! Obama er den kuleste presidenten som noen gang har eksistert, skriver en bruker på Twitter.

Også basketballstjernen LeBron James har latt seg imponere av Obamas kast. James regnes som en av verdens beste basketballspillere og ble nylig kåret til NBAs viktigste spiller.

– Det er sånn du gjør det? Okei Okei, jeg forstår, skriver James.

Obama har spilt basketball siden han var ung og har flere ganger imponert med sine ferdigheter.

APPLAUS: Obama ble møtt med applaus da han snakket på et folkemøte i Michigan. Foto: Drew Angerer

Første felles opptreden

Biden og Obama hadde lørdag sin første felles opptreden i valgkampanjen. De to besøkte både Flint og storbyen Detroit hvor de holdt «drive-in»-valgmøter.

De to toppdemokratene sto sammen på scenen, og budskapet var vanskelig å misforstå:

Dersom Donald Trump får fire nye år i Det hvite hus, står nasjonens jobber og tilgang til helsehjelp i fare.