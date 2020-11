Én person ikke gjort rede for etter boligbrann

Politiet meldte først om brannen klokken 02.30 natt til søndag.

– Nødetatene er på stedet. Det er full fyr i huset. Brannvesenet driver med slukking, skrev de snaue 40 minutter senere.

Klokken 04.13 skriver de at brannvesenet jobber med slukking på stedet, og at det ikke er gjort rede for en mann i 70-årene som bor på adressen. Pårørende er varslet. Operasjonsleder Øyvind Bakken sier til TV 2 at de har grunn til å tro at mannen var i boligen da det brant.

Like etter klokken 06 sier politiet til TV 2 at nødetatene fortsatt er på stedet, men at brannen er slukket. Det blir nå iverksatt etterforskning, og politiet har allerede avhørt en rekke vitner.