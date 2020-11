Supertyfon feier over Filippinene

Supertyfonen Goni har slått inn over den østlige delen av Filippinene med katastrofalt kraftig vind, opplyser landets myndigheter.

– Innen de neste tolv timene vil vi få katastrofalt voldsom vind og intenst regn eller styrtregn, opplyser landets meteorologiske institutt.

Rundt en million mennesker er blitt evakuert fra områder som ventes å havne i tyfonens bane, inkludert i hovedstaden Manila, der hovedflyplassen er beordret stengt.

Goni traff land i den østlige provinsen Catanduanes ved daggry søndag med en vindhastighet på 62 meter per sekund, og med vindkast på over 77 meter per sekund.

Supertyfonen beveger seg nå vestover mot tett befolkede områder, der en tyfon i forrige uke etterlot seg minst 22 døde.

