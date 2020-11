Derfor er Trump avhengig av Ruth og venninnene hennes

Ruth Morganto er en hvit kvinne som bor i en av forstedene til storbyen Philadelphia i vippestaten Pennsylvania. Hun tilhører akkurat den velgergruppen president Donald Trump har forsøkt å overbevise, i et håp om å gjenta suksessen fra forrige valg. Da gjorde han det overraskende nok bedre enn motkandidat Hillary Clinton hos denne viktige velgergruppen.

I USA: Sonja Skeistrand Sunde og Lars Christian Økland. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

– Forstadskvinner, kan dere vær så snill å like meg, hoiet Trump nylig på et av sine mange valgkampmøter her i Pennsylvania.

– Hah, aldri! sier Ruth og ler høyt.

– Hva synes du om Trumps forsøk på å fri til kvinner i forstedene?

Ruth begynner å le før vi klarer å fullføre spørsmålet.

– Det er en vits! Det er latterlig, kun et politisk utspill. Han har ingen interesse og null respekt for kvinner.

Fra republikaner til ivrig demokrat

Den kraftsalven kommer fra en livslang republikaner.

– Jeg har alltid sett på meg selv som ganske konservativ, sier Ruth, som alltid pleide å stemme på den republikanske presidentkandidaten.

Hun gjorde for første gang et unntak ved valget i 2016 fordi hun ønsket en kvinne som president. Men som republikaner ble hun ikke særlig skuffet da Trump vant.

– Jeg var optimistisk. Jeg tenkte at dette skulle bli bra. Han var en forretningsmann, og jeg håpte det skulle være positivt for USA. Jeg tok feil, konstaterer Ruth.

I fjor høst hadde hun fått mer enn nok, og dumpet derfor det republikanske partiet til fordel for demokratene.

Ruth Morganto sier det politiske landskapet i forstedene er i endring. - Til flere som flytter hit, til mindre republikansk blir området, sier hun. Foto: Sonja Skeistrand Sunde / TV 2

– Jeg føler at det var det republikanske partiet som forlot meg, det var ikke jeg som forlot partiet. Det var blitt til Trumps parti. Jeg bare orket ikke mer av kaoset og den splittende og hatefulle retorikken, forklarer Ruth, før hun ivrig legger til:

– Og min 83 år gamle mor meldte seg også ut! Og det til tross for at hun har vært republikaner hele livet, sier Ruth.

Også moren har stemt på Joe Biden i år.

Trump sliter blant forstadskvinnene

De to er en del av en trend, skal vi tro meningsmålingene. Biden leder med hele 19 prosentpoeng hos kvinner i forstedene, ifølge en måling fra New York Times og Siena College. Ledelsen øker ytterligere i vippestater.

Ved forrige valg fikk Trump en oppslutning på 47 prosent blant hvite kvinnelige velgere, to prosentpoeng flere enn Hillary Clinton, ifølge Pew Research Center.

Blant menn i forstedene leder Trump fremdeles stort. Men Ruth hennes ektemann har gått mot strømmen i år og har stemt for Joe Biden, selv om han fremdeles er registrert republikaner.

– Han har sikkert bodd for lenge med meg, humrer Ruth fornøyd.

Men hun har flere slektninger og venner som fremdeles støtter Trump.

De idylliske forstedene har blitt hyppig omtalt under årets valgkamp. Foto: Sonja Skeistrand Sunde / TV 2

– Og det er helt greit! Jeg vil aldri dømme dem for det. Vi må bare bli enige om å være uenige. Jeg kaller meg selv den medfølende midten. Velgere flest befinner seg i midten. Det er bare et fåtall som er ekstreme. Men problemet er at Trump kun snakker til dem. Han inkluderer ikke resten av oss.

– Bye, Donald!

Trumps kampanje vet at de hvite kvinnene kan avgjøre valget, men Ruth mener presidenten bommer fullstendig i måten han snakker til dem på.

– Han står på velgermøter og sier han skal få ektemennene våre tilbake i jobb. Hallo, hva er det for noe? Vi kvinner jobber jo selv! Han har et helt utdatert syn på oss.

Hun får støtte fra naboen Diane Welsh.

– Hør her, Donald: Jeg har to jobber, og mannen min jobber ikke, han er pensjonert. «Guess what», det er slik det faktisk er her, hoier hun, mens hun drar frem en skjelettdukke med noen raggete klær i Halloween-stil.

- Bye, Don! Diane Welsh raljerer med presidentens frieri til hvite kvinner. Skjelett-dukken på plenen i bakgrunnen har fått navnet Donald. Foto: Sonja Skeistrand Sunde / TV 2

– Se her, dette er Donald etter valget. Det gikk ikke så bra, særlig her i Pennsylvania. Vel, vel, farvel Don! Kanskje du like godt kan forlate landet? Russland vil nok ta deg imot!, skratter Diane, og Ruth ler med.

Selv om meningsmålingene slår fast at Trump fremdeles har god mulighet til å vinne valget, så er de to naboene bombesikre: Denne gangen taper Trump.

– Kvinner er smartere enn som så. De vet når de blir lurt. De gjør ikke samme feil igjen, sier Ruth.