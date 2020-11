Avlyste valgmøte etter at Biden-buss ble omringet

Biden-kampanjen avlyste et arrangement i Texas etter at en buss ble omringet av Trump-supporterne.

Bussen var på vei fra San Antonio til Austin, da den ble omringet av biler med Trump-supportere. Disse forsøkte å senke farten og presse bilen ut av veien, sier en representant for Biden-kampanjen til CNN.

Farten skal på et tidspunkt ha vært helt nede på rundt 30 kilometer på motorveien. Rundt 100 biler, flere av disse med Trump-flagg, skal ha omringet bussen. Førerne av bilene skal være del av en gruppe som er kjent for å støtte presidenten ved å kjøre i kortesjer med flagg festet på bilene.

Kampanjemedlemmene skal være oppskakete etter hendelsen, men ingen ble skadet.

– I stedet for å delta i konstruktive samtaler om de ulike visjonene som Joe Biden og Donald Trump har for landet vårt, bestemte Trump-supportere i Texas seg i dag for å sette våre ansatte, støttespillere og andre i fare, sier kommunikasjonsdirektør for Bidens kampanje i Texas, Tariq Thowfeek til CNN.

– Vår følgere vil fortsette å organisere sine lokalsamfunn for Joe Biden, Kamala Harris og Demokrater på listen. Til innbyggerne i Texas som avbrøt våre planer i dag: Vi snakkes 3. november, legger han til.

Verken Biden eller visepresidentkandidat Kamala Harris var på bussen. Bussen fikk til slutt hjelp av nødetatene til å komme seg fram til Austin. Som følge av hendelsen valgte de å avlyse et arrangement i frykt for sikkerheten.

Natt til søndag delte president Trump en video fra hendelsen på Twitter, der han skriver «JEG ELSKER TEXAS!».