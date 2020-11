På denne målingen gjør Donald Trump rent bord

I den søvnige småbyen Hatboro i vippestaten Pennsylvania er det én av butikkene i storgata som skiller seg ut. Mens de andre knapt har besøkende, eller er stengt i disse koronatider, er det full fart utenfor bakeriet Lochel.

Køen av mennesker strekker seg langt nedover gata. En etter en kommer fornøyde kunder ut med små, firkantede esker i hendene. Enkelte stopper ved de to store pappfigurene av Donald Trump og Joe Biden og tar en selfie.

Populære cookies

– Hva skal du ha? Trump eller Biden? spør Kristy Evans.

Kunden peker på boksen med de røde småkakene. Det er Trump som står på menyen i dag.

TRAVEL: Kristy Evans selger nok en eske med Trump-cookies. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Evans setter møysommelig nok en strek ved Trump-kolonnen på papiret. Hun fører grundig statistikk.

– Salget er helt fantastisk. Det er faktisk blitt litt galskap, sier hun til TV 2.

Bakeriet har ved de siste tre presidentvalgene lagd såkalte politiske cookies. Cookiesene blir pyntet med de to store partienes farger, og får kandidatenes navn påskrevet. På de blå står det Biden, på de røde står det Trump.

– Vi klarte faktisk å spå vinneren både i 2008, 2012 og 2016, sier Kathleen Lochel, som driver det lille familiebakeriet.

– Så får vi se om vi klarer å spå riktig vinner også i år. Bakeriet ønsker ikke å fremheve noen av kandidatene, men det jeg kan si er at republikanerne hvertfall er de mest entusiastiske, sier hun.

EIER: Kathleen Lochel driver bakeriet, som også de tre siste valgene har solgt politiske cookies. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Om bakeriets måling slår an også i år, ligger Trump an til å gjøre storeslem. Lochel´s har solgt over 26.000 Trump-kaker, mot omlag 5000 Biden-kaker.

– Kake-målingen ser bra ut for Trump, bekrefter Lochel.

– Jeg tror det sier noe om at det fortsatt er mange som ennå ikke har bestemt seg her i Pennsylvania, og som ikke roper så høyt om det.

Stoler ikke på meningsmålingene

Mange av kundene uttrykker mer tillit til bakeriets måling enn de offisielle målingene, som for øyeblikket gir Joe Biden et overtak på Donald Trump.

– For noen uker siden trodde jeg Biden kom til å vinne lett, men nå er jeg ikke så sikker lenger. Jeg tror det kan bli jevnt, sier George McCaw.

TROR PÅ TRUMP: George og Charlene McCaw står i kø for å kjøpe Trump-cookies, men måtte gå fra bakeriet med uforrettet sak. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Jeg tror kakemålingen er mer nøyaktig enn medienes målinger. Mer nøyaktig og mer ærlig, sier Phil Scanlan som har kommet til bakeriet for å kjøpe en boks med Trump-kaker.

– Jeg tror han kommer til å gjøre rent bord, sier han selvsikkert.

TROR PÅ TRUMP: Phil Scanlan heier på Trump i dette valget. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Også den korte tiden TV 2 står utenfor bakeriet går det mer av Trump-kakene enn Biden. Kristy har kun to små streker under Bidens kolonne.

– Dette er et Trump-vennlig område, opplyser hun.

Til slutt dukker det endelig opp en Biden-tilhenger. Coleen McCaren er her for å kjøpe en eske med Biden-cookies til seg selv og samboeren. De har begge stemt på Biden via post.

– Biden ligger under på cookie-målingen?

– Ja, han gjør det, men det bekymrer meg ikke så mye. Jeg er optimist, sier Coleen.

– Jeg jobber i helsevesenet, så for meg var det et lett valg. Jeg har jobbet nå under pandemien, og sett hvordan det er. Det er grunnen til at jeg stemmer på Biden, sier hun.

TROR PÅ BIDEN: For Coleen McCaren er koronapandemien en viktig grunn til å stemme på Joe Biden. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Har innført rasjonering

Og om småkakene var populære før, skjøt salget ytterligere fart da Donald Trumps tredje barn, Eric Trump, overraskende dukket opp for et par uker siden.

Etter det har bakeriet vært nødt til å innføre rasjonering.

– Det er én boks med seks cookies i per kunde, opplyser Kristy Evans.

POPULÆRT: Bakeriet har måttet innføre rasjonering på cookies. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Også i dag er det noen som må gå slukøret hjem.

– Vi er utsolgt for politiske cookies! roper en av de ansatte ut gjennom døra.

– Hva, er de utsolgt?! Nå ble jeg lei meg. Jeg er vel nødt til å komme tilbake da, sier Charlene McCaw og rister oppgitt på hodet.

Men Jerry Benino er fornøyd. Han sikret seg dagens siste boks og feirer med å ta en selfie ved pappfiguren av Trump.

FORNØYD: Jerry Benino sikret seg dagens siste eske med cookies. Selvsagt, Trump-cookies. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Jeg fikk seks, og alle er med Trump på. «Go Donald»! Jeg håper han vinner valget, sier han fornøyd.

– Han er mannen som kan gjenreise økonomien, skape flere arbeidsplasser og gjøre USA stort igjen. Hadde jeg kunnet stemme på han fem ganger til, ville jeg ha gjort det.