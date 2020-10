Aalesund vant for første gang på tre måneder

Niklas Castro og keeper Gudmund Kongshavn sørget for at tabelljumboen tok tre etterlengtede poeng.

Tabelljumbo Aalesund sto imot både et straffespark og Haugesunds offensiv i lørdagens 1-0-seier. Niklas Castro avgjorde for gjestene i et ufyselig regnvær. Det var Aalesunds første seier på over tre måneder. Etter kampen tok det helt av i bortelagets garderobe.

– Jeg kan ikke huske å ha sett sånne scener i en garderobe før, sier AaFK-trener Lars Arne Nilsen til Eurosport.

– Det var en knalltøff kamp. Jeg tror nesten hele gjengen hadde krampe, men det er vondt å vinne fotballkamper, fortsetter han.

Helt mot spillets gang slo Castro til kvarteret før slutt. AaFK-profilen dempet en svak klarering og sendte ballen i en bue over keeper og i nettet. På veien var den innom tverrliggeren og spratt over målstreken.

– Jeg fikk ballen rett i brystkassa, så da tenkte jeg at det bare var å kline til. Det er vanskelig å beskrive følelsen jeg har nå, for det er lenge siden jeg har kjent på den, sa Castro.



Med sin fjerde seriescoring for året ordnet Castro Aalesunds første borteseier i Eliteserien siden 2017. Forrige sesongs suverene mestere på nivå to hadde kun én trepoenger i 2020 før lørdagens oppgjør. Den kom i en 3-2-seier over Start 29. juli.

Strafferedning

Med resultatet kunne også Lars Arne Nilsen innkassere sine første poeng som trener for bunnlaget. Han hadde tapt sine sju første kamper som AaFK-sjef.

Gjestene måtte kjempe knallhardt for å bryte tapsrekken på ni kamper. Haugesund dominerte stort etter pause, og etter vel en time kunne Niklas Sandberg gitt FKH 1-0 fra straffemerket. Men bortelagets keeper Gudmund Kongshavn gikk riktig vei og reddet med kroppen.

I minuttene som fulgte ble AaFK pepret med avslutninger. Kongshavn sto riktig og fikk ryddet unna hver gang.

Odd og Sarpsborg delte poengene i straffedrama

Dommeren kom i sentrum da Odd og Sarpsborg spilte 1-1 i Eliteserien for menn. Det var flere diskutable straffesituasjoner i kampen.

Med ett poeng til hjemmelaget kan Odd havne litt bak i kampen om medaljene bak Bodø/Glimt. Odd kom til kampen med seks strake seirer.

– Vi er ikke fornøyde med 1-1. Vi ville ha alle tre poengene, og derfor er vi skuffet, sa Odds innbytter Robin Simovic til Eurosport.

I første omgang skapte lagene en del, men uten å få nettkjenning. Odd-spillerne ropte på straffe ved et par anledninger uten at dommer Dag Vidar Hafsås reagerte.

Elbasan Rashani klarte å lure Sarpsborg-stopperen Magnar Ødegaard og kanskje også dommeren i det 50. minutt. Ødegaard opptrådte noe klønete i duellen med Rashani slik at Odd-spilleren gikk over ende inne i feltet.

36 år gamle Espen Ruud, som debuterte for Odd i 2005, sendte David Mitov Nilsson til feil side før han satte ballen i mål.

Sarpsborg var ikke ufarlige. Mikael Dyrestam utlignet da han på volley sendte ballen i mål etter en corner. Tobias Heintz slo en hard corner hvor Sondre Rossbach måtte bokse ballen ut i feltet. Nicolai Næss var sterkest i den neste duellen og fikk sendt ballen videre til Dyrestam.

– Det var vel et ok resultat. Vi er ganske så fornøyde med det ene poenget, sa Sarpsborgs målscorer Myrestam.

Heintz ville ha straffe da han gikk over ende inne i Odd-feltet. Hafsås så ingen feil og vinket spillet videre.

Sarpsborg har aldri klart å slå Odd på bortebane i toppdivisjonen.

Odd spiller den utsatte kampen hjemme mot Viking 4. november. Sarpsborg møter Start borte neste søndag.

(©NTB)