Ekspertene bekymret for skaden til Ings: – Får helt hetta av å se sånne ting

Se situasjonen øverst.

Danny Ings, som står med fem mål på sju kamper i Premier League, måtte forlate banen med skade snaut ti minutter før slutt i bortemøtet med Aston Villa søndag.

Da hadde han nettopp scoret et magisk mål fra langt hold.

Skadeomfanget er foreløpig ukjent, men TV 2s eksperter er bekymret for at det kan være en langvarig skade:

– Jeg har røket korsbåndet før, så jeg får helt hetta av å se sånne kne-ting. Der får han en veldig unaturlig bøy på beinet, sier TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen.

– Akkurat det venstre kneet har han hatt korsbåndskade i før. Det vil være fryktelig synd for ham og Southampton hvis de får en ny skade på lagets viktigste spiller, istemmer Brede Hangeland.

Til tross for at Danny Ings klarte å gå av banen for egen maskin, er de bekymret på spisstjernens vegne.

– Det gjorde van Dijk også for noen uker siden, minner Hangeland om.

Danny Ings holder seg til kneet, og måtte deretter ut med skade. Foto: Gareth Copley

Southamptons manager Ralph Hasenhüttl var også bekymret for at Ings potensielt kan være ute i lengre tid:

– Det så ikke bra ut, situasjonen skjedde rett foran meg. Vi vet historikken hans med kneskader. Det er ikke hovent, men han strakk kneet. Vi får avvente til i morgen med å konkludere med noe, sa Hasenhüttl etter kampen.

Målsniken spilte i Liverpool fra 2015 til 2018. To alvorlige kneskader gjorde at han bare fikk 25 kamper for Merseyside-klubben. Siden har han holdt seg skadefri – og etablert seg som en av Premier Leagues ypperste målscorere for Southampton.

Jürgen Klopp tok et varmt farvel med spilleren da han forlot Liverpool.

– Vi kommer til å savne ham. Men vi vil ikke bare savne personen, for som fotballspiller har han alt som skal til. Det som er klart er at han har hatt maks uflaks siden han kom hit, sa Liverpool-manageren, ifølge klubbens nettsider.

Etter sju kamper i Premeier League denne sesongen står Southampton med 13 poeng.