– Han skapte ro, ikke hat og splittelse

På lørdag stilte tidligere president Barack Obama opp for sin gode venn og tidligere visepresident Joe Biden under et «drive-in»-folkemøte i Flint, Michigan.

De to toppdemokratene sto sammen på scenen, og budskapet var vanskelig å misforstå:

Dersom Donald Trump får fire nye år i Det hvite hus, står nasjonens jobber og tilgang til helsehjelp i fare.

Savner Obama

Før folkemøtet møtte TV 2 Denise Miller. Hun var på plass for å vise sin støtte til Biden.

– Jeg håper å se at Biden tar oss tilbake til normalen, og at han bringer oss sammen igjen. Vi har aldri vært så splittet før, sier Miller.

Hun legger imidlertid ikke skjul på at hun savner sin tidligere president Barack Obama.

– Hvis jeg kunne fått Obama tilbake, så hadde jeg ønsket det for alt det er verdt, sier Miller.

– Han var så rolig

Det er særlig én ting hun savner ved Obama.

– Han var så rolig. Selv i krisetider, så klarte han å samle oss sammen. I stedet for å skape hat og splittelse, så skapte han ro. Og vi trenger det tilbake, sier hun.

Miller er også sikker på at Obama ville håndtert den pågående pandemien bedre.

MAKTSKFITE: Steve og Denise Miller håper Donald Trumps tid i Det hvite hus snart er over. Foto: Mathias Ask / TV 2

– Han ville aldri håndtert det på denne måten. I stedet for å dra rundt på folkemøter, ville Obama ha vært i Det hvite hus og jobbet for å få en stopp på dette.

Leder nasjonalt

Med bare tre dager igjen til valglokalene stenger er Joe Bidens ledelse nasjonalt, stabil. Det viser TV 2 siste målinger. Demokraten leder nå med 6,0 prosentpoeng.

I Michigan har Biden en knapp ledelse på 2,6 prosentpoeng. Men demokraten Miller nekter å ta seieren på forskudd.

– Aldri stol på meningsmålingene! Vi trenger at alle kommer ut for å stemme, sier hun.

Donald Trump tilbringer lørdagen sin i Pennsylvania hvor han vil ha hele fire folkemøter.

Langet ut mot Biden

På det første møtet i Newtown roste han administrasjonens arbeid med koronapandemien, og hevdet at en vaksine kun er uker unna, og at den vil sette en stopper for pandemien en gang for alle.

Samtidig som Trump talte til tilhengerne sine i Newtown, var Trumps kone og førstedame Melania Trump på plass i West Bend, Wisconsin. Der langet hun ut mot Joe Biden, og forsvarte ektemannens innsats i kampen mot pandemien.

– I en tid hvor lederskap er essensielt, forsøker demokratene å fremstille frykt og tvil, utelukkende av politiske årsaker. Skam på alle som sår tvil om den potensielle effektiviteten en vaksine vil få, kun fordi den vil komme under min manns lederskap, sa førstedamen ifølge CNN.