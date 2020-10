– Jeg mener Salah filmet. Det var en forferdelig avgjørelse

Liverpool-West Ham 2-1

Liverpool slet med å trenge gjennom et kompakt West Ham-lag på Anfield. Tre minutter før pause gikk Mohamed Salah i bakken. Dommeren pekte på straffemerket. Uforståelig, mener West Ham-manager David Moyes.

– Jeg syntes straffen var en forferdelig avgjørelse. Jeg synes det er filming, sier David Moyes til TV 2.

Skotten tar til orde for å utrydde filming fra fotballen. Han mener det bør lages flere regler mot folk som filmer og fremprovoserer kontakt.

– Mener du at VAR burde grepet inn?

– Ja, men jeg tror de så på det. Eller så vidt jeg vet, så de på det. Vår spiller reagerte som om de måtte gjøre noe fordi han filmet, så jeg er forbløffet. Det vi ikke vil er at spillet skal bli ødelagt av for mange som later som de er skadet eller går ned når de ikke burde, svarer Moyes.

Jürgen Klopp hevder at han ikke har sett situasjonen.

– La meg si det slik: Jeg har ikke anelse om hva som skjedde der, for å være ærlig. Alle VAR-situasjoner har gått imot oss så langt, så jeg kunne ikke brydd meg mindre, sier Klopp til TV 2.

– Jeg kan forstå om han ser det slik fordi han er skuffet, frustrert eller noe. Det er normalt, tilføyer Liverpool-manageren.