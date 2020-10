Nathaniel (23) ble kåret til banens beste spiller i debuten: – Wow

Liverpool-West Ham 2-1

Og svaret overrasket den rutinerte manageren.

– Nate Phillips. Wow. Jeg kunne ikke vært mer fornøyd. Før kampen spurte jeg ham om han var nervøs. Han svarte nei. Jeg svarte at jeg ville vært det. Men han var våken fra første sekund. Trygg, gjorde sine saker bra og spilte en god kamp, gliste Klopp.

23-åringen ble sågar kåret til banens beste spiller av Jamie Carragher.

– Det er et stort kompliment, spesielt når det kommer fra en Liverpool-legende som han. Takk skal du ha, Jamie, smilte Phillips.

Midtstopperen hadde bestemt seg for å gjøre ting enkelt i starten av kampen. Etter hvert som kampen skred frem ble Phillips tryggere og tryggere.

– Dette er noe jeg har drømt om i oppveksten. Det var stort for meg og familien å få denne muligheten i kveld. Jeg er glad for å ha gjort det, og enda gladere for at vi fikk et resultat, sier Phillips.

I 2016 var Phillips på vei til USA for å studere. To dager før avreise ble han en del av Liverpools akademi. I fjor dro han på lån til Stuttgart, før han ble hentet tilbake i januar. Noen dager seinere debuterte han på førstelaget i FA-cupkampen mot Everton.

Torsdag fikk han beskjed om at han skulle vært Joe Gomez' makker mot West Ham, hans første kamp i Premier League.

– Jeg visste at jeg måtte sørge for å være i form inn mot helgen. De siste ukene har jeg visst at det var en mulighet med tanke på skadene vi har hatt. Jeg sørget for å være forberedt i tilfelle sjansen skulle komme, sier han.