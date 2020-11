Her blir snøkanonene fløyet inn med helikopter

Flere skoler og barnehager rundt om i landet har måttet stenge helt eller delvis etter lokale utbrudd. Mens flere kommuner har stengt treningssentre og svømmehaller, samt stanset barn og unges deltagelse på kor, korps og speider, for å stoppe økende smitte.

Etter måneder med begrensinger og ulike tiltak synes mange livet er litt mørkt og trist. Men her kommer gladnyheten til alle som elsker å kaste seg utfor bratte, hvite bakker:

Snart åpner de første skianleggene.

Luftig

I Narvik er utplasseringen av snøkanonene en begivenhet i seg selv. Anleggets 23 kanoner ble nylig fløyet til topps med helikopter.

Med et skianlegg som starter i bykjernen, på 120 meter over havet, og strekker seg til den toppen på 1006 meter, er helikopter det enkleste.

– Rett før helgen ble alle våre snøkanoner fløyet på plass og er nå i full gang med snøproduksjon, sier daglig leder Jim Ove Johansen for Narvikfjellet til TV 2.

Med en av Skandinavias største fallhøyder er helikopter den enkleste måten å få kanonene på plass. Da slipper også tråkkemaskinene å ødelegge terrenget.

SNØHÅP: Daglig leder Jim Ove Johansen for Narvikfjellet krysser fingrene for en snørik vinter. Foto: Narvikfjellet

Nå krysser bare Johansen fingrene for at værgudene er på deres side og at temperaturen synker litt framover.

– Fredag var det kaldt nok til at vi fikk startet snøkanonene og produsert litt. Men nå har temperaturen dessverre steget. Den ideelle temperaturen for best mulig snøproduksjon er minus ti grader, så vi håper virkelig på kaldere tider, sier skisjefen.

Venter på minusgradene

Mens han venter på kaldere dager, jobber teamet hans i Narvikfjellet med å klargjøre heiser og bakker.

I fjor vinter åpnet anlegget 22. november. Det skjer ikke i år. Men de håper å kunne ta i mot skiglade familier 27. november – dersom temperaturen er på deres side.

VINTERVAKKERT: Mange kommer langsvies fra for å oppleve den spektakulære utsikten fra toppen av Narvikfjellet. Foto: Rune Dahl / VisitNarvik.com/ Narvikfjellet.no

Frykter du for koronasmitte i skibakken, kan ansvarlige for de norske skianleggene betrygge deg.

– Vi har laget smittevernplaner og er veldig klar for å ta i mot gjester, sier Camilla Sylling Clausen til TV 2.

Hun er daglig leder i Alpinanleggenes Landsforening representerer over 200 små og store skianlegg i landet.

Smittevernplan

Alle skianlegg er pålagt å unngå situasjoner hvor det blir kødannelser og nærhet mellom folk.

AVSTAND: Klare smittevernregler i alpinanleggene.

I bakken er ikke det noe problem, der kjører de reglen: en skistav lengdes avstand.

Mens i heisene får bare samme reisefølge eller familie sitte sammen, ellers er det pålagt avstand.

– Som ellers i samfunnet gjelder samme avstanden i anleggene, både i heisen, i køen og i varmestuene. Vi har tilrettelagt på best mulig måte så det skal være trygt å besøke alpinanleggene, sier Sylling Clausen.

Vinter uten utlendinger

Selv om det er en del regler og tiltak å følge har Sylling Clausen vært tydelig til ansatte som eventuelt klager.

– Ikke klag. Tenkt på alpinanleggene nede i Europa hvor de er i lockdown, da er det ikke enkelt å drive skisenter, sier landsforeningssjefen.

Smitte er en bekymring. Inntjening og økonomi en annen.

– Lederne ved skianleggene er naturlig nok fortvilet over at vi ikke får besøk av utenlandske gjester i vinter. Men vi håper at nordmenn kjenner sin besøkelsestid og strømmer til anleggene, sier Sylling Clausen.

SKISJEF: Daglig leder Camilla Sylling Clausen i Alpinanleggenes Landsforening representerer over 200 små og store skianlegg i landet.

Uten inntekter fra de utalandske gjestene i vinter, blir det tøffe tider for alpinstedene.

Hardt rammet

For eksempel Trysil risikerer å miste over 70 prosent av inntektene denne vinteren.

Under 10 prosent av de 770.000 kommersielle gjestedøgnene i Trysil i vintersesongen 2018-19 ble foretatt av norske turister.

80 prosent av gjestene var utlendinger, et marked som nå blir hardt rammet av koronastengte grenser.

Mens Alpinco, som blant annet eier anleggene i Hafjell og Kvitfjell, anslår at utenlandske gjester utgjør 40 prosent av skidagene deres.

Daglig leder Odd Stensrud Alpinco AS sier at selv om det påvirker økonomien kraftig at de utenlandske gjestene ikke kan komme, så er det gledelig at det er god interesse fra det norske markedet.

– Vi selger mange sesongkort om dagen. Dersom det blir en økning i det norske markedet kan sesongen totalt bli okay. Men det blir dessverre ikke sammenlignbart med en vanlig sesong hvor vi har utenlandske gjester, sier Stensrud.

BAR BAKKE: I Wyllerløypa i Oslo Vinterpark er det dessverre lite som minner om vinter. Foto: Frode Sunde/ TV 2

Lederen for alle alpinanleggene tror at det er mange som nå et stort behov for å komme seg ut, etter mye innesitting under koronapandmien.

– Personlig vil jeg tro at folk bør og vil komme seg ut, få en stor porsjon frisk luft og aktivitet med venner eller barn hvor du kan ha god avstand og ikke være redd for smitte, sier alpinanleggsjefen.

Kompensasjon

Før sommeren bevilget Stortinget 250 millioner kroner i kompensasjon til alpinanlegg og tivoli for å dekke utgifter til lovpålagt vedlikehold.

Men ifølge tall fra Innovasjon Norge er utbetalingene til alpinanleggene kun på 10,2 millioner kroner, selv om det er søkt for 88 millioner.

– Tallene viser at regjeringens krisepakke i liten grad har truffet næringen. Nå må man få ordningen til å fungere slik at disse når bransjen, sier Sylling Clausen som tirsdag skal ha et møte med næringsministeren for å finne ut av problemet.