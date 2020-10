Ny korona-«lockdown» i Storbritannia

Storbritannias statsminister, Boris Johnson kunngjorde lørdag kveld at det fra torsdag av innføres en måned lang nedstengning.

Den nye nedstengningen vil vare frem til 02. desember.

Frem til det vil britene kun få forlate hjemmene sine av særskilte grunner som skole, jobb og innkjøp av nødvendige dagligvarer.

– Vi vil prøve å lette på tiltakene og komme tilbake til det systemet som vi har nå i desember. Jeg er virkelig lei meg for dette, sier Boris Johnson på en pressekonferanse lørdag kveld.

Det betyr at restauranter og puber igjen må lukke dørene.

Johnson sa også at britene må forberede på at årets julehøytid vil bli annerledes.

– Julen vil kanskje veldig annerledes i år. Men jeg har et oppriktig håp og tro på at ved tøffe tiltak nå, kan familier over hele landet være sammen, sier statsministeren.

Saken oppdateres.