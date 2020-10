Her er alle gode naboer – men én ting kan de ikke snakke om

00 00 00 00

Det er halloween og i Jupiter i Florida er husene pyntet og klare for kvelden. Men på grunn av koronaviruset vil feiringen bli noe annerledes i år.

– Vi er litt bekymret for hvordan vi skal holde barna trygge mens de er ute med tanke på koronaviruset, sier Tim Vogel til TV 2.

Han og kona Jessica har to sønner på 12 og 16 år. Mens eldstemann på 16 forteller at han nok gikk sin siste halloween-runde i fjor, gleder yngstemann seg til feiringen også i år.

Mat, Nick og Jessica Vogel er klare for halloween i Jupiter, Floirda. Foto: Daniel Sannum Lauten/TV 2

– I kveld skal jeg hjem til en venn for en fest og så skal vi gå trick or treating etter på, og det er det, sier 12-åringen.

– Det blir annerledes, men det blir gøy i år også, legger han til.



I nabolaget til Vogel-familien tas halloween på største alvor. Foto: Daniel Sannum Lauten/TV 2

Blandet nabolag

Før selve feiringen begynner, tar Vogel-familien TV 2 med på en runde i området for å vise frem de dekorerte husene, og én ting er sikkert: Amerikanere kan halloween.

Her er det ikke nok med et par gresskar ved inngangspartiet. Den ene skremmende utstillingen, mer imponerende enn den andre, setter sitt preg på gatene i nabolaget.

– Dette er favoritthuset mitt, det har de beste dekorasjonene, sier 12-åringen og stopper utenfor et hus.

Der, bak skjeletter, gresskar og blodige skile, bor Mallory Doremus.

– Vi har både ekte knokler og falske knokler her, så det er litt for alle, sier hun med glimt i øyet.

Og det er ikke bare halloween-effekter som preger fasaden på huset, det gjør også et stort Trump-flagg.

– Jeg elsker at han ikke er en politiker og jeg føler at han har gjort alt han sa han ville gjøre de første fire årene, sier hun.

TRUMP-FAN: Mallory Doremus er stor tilhenger av presidenten. Foto: Daniel Sannum Lauten/ TV 2

Doremus forteller at familien driver sitt eget selskap innen petroleumsbransjen.

– Vi har sett Bidens ståsted om å stenge ned oljeindustrien de neste ti årene, og åpenbart støtter vi ikke det. Dessuten handler det om å ta vare på måten USA pleide å være. Jeg er ikke interessert i å skrive om historien vår, hvordan vi lager lover, hvordan vi bestemmer hvordan folk blir valgt frem, og så videre. Jeg er veldig interessert i å beholde kulturen vår, sier hun, og legger til:

– Det er virkelig ikke én ting jeg ikke støtter med Trump.

HALLOWEEN: Finley, Baxter og Eulalie. Foto: Daniel Sannum Lauten/TV 2

Demokrater

Vogel-paret er på sin side demokrater. Tim Vogel sier at han er forsiktig optimist når det gjelder utsiktene før valget.

– Alt ser ut som det går rett vei, men det følte jeg forrige gang også, sier han, og legger til:

– Jeg tror den store risikoen er at det er tett nok til at det blir usikkerhet og det går til retten, da tror jeg vi vil være i skikkelig trøbbel.

– Hva tror du vil skje dersom det blir tilfellet?

– Jeg mener Trump og administrasjonen hans er teknisk og strategisk brilliante og de har virkelig lagt til rette for at de har en strategi som gjør at de kan kaste ut tvilsomme stemmer eller bli kvitt poststemmer for å tette gapet og ta det til retten – en rett som går i deres favør, og som potensielt kan flytte ting i en annen retning, sier han.

– Galskap

En som håper at ting vil gå i denne andre retningen, er en annen av Vogel-familiens naboer, Wes Spicer. I liket med Mallory Doremus har han et stort Trump-flagg hengende utenfor huset sitt.

– Trump står for mye av politikken og ting jeg tror på. Som ytringsfrihet, at han er mektig med økonomien og at han fremmer bedrifter, sier han.

UENIG: Wes Spicer diskuterer ikke politikk med nabo Tim. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Hva er dine tanker om valget?

– Det er veldig spennende, veldig interessant, og helt galskap. Jeg skulle ønske det ikke var så mye galskap, for vi er alle amerikanere og dette er alles land. Jeg skulle ønske vi kunne finne en måte å komme overens på gjennom disse prosessene, sier han.

– Hva mener du når du bruker ordet galskap?

– Jeg tror alle i hele verden ser at det er galskap her nå. Det er mye uenigheter mellom folk, og noen ganger klarer de ikke å snakke sivilisert gjennom uenighetene sine.

Tett løp

I Florida, som er en svært viktig vippestat i valget, er det nå veldig tett mellom de to kandidatene.

– Jeg tror det handler om demografien. Vi har både en veldig rik befolkning og en veldig stor arbeiderklasse-befolkning. Når du ser på begge endene på det spekteret tror jeg det er dem den republikanske plattformen treffer best. Og så har du de i midten, som jeg tror tenderer til å være mer liberale, sier Tim Vogel.

Han forteller at det er en god blanding av republikanere og demokrater i området der familien bor.

BIDEN-TILHENGERE: Tim, Matt og Nick Vogel ser frem til Halloween feiring i nabolaget.

– Men er dere fortsatt gode naboer?

– Ja, men jeg synes det blir stadig mer utfordrende å snakke om politikk. Det er i ferd med å bli helt umulig å ha en sunn politisk samtale fordi begge partier bruker forskjellige fakta og perspektiver som er uforsonlige med hverandre. Det er vanskelig å bestemme hvem som har de rette fakta – men hvis vi holder oss unna politikk er det veldig vennlig her, sier han.

Han forteller at det har blitt verre de siste årene.

– Den politiske samtalen har blitt giftig i dette landet. Det er veldig vanskelig å snakke om politikk, selv med folk du er nær venn med. Sånn var det ikke før, og det tror jeg handler om personifiseringen av informasjon. Alle har sine fakta som de mener er rett, og det skaper et skille som du ikke kan gjøre mindre.

Ekkokamre

Vogel mener et av de største problemene er at informasjonsflyten i sosiale medier gjør at folk havner i ekkokamre der man kun får forsterket sine egne meninger.

– Informasjonen jeg får kan være helt forskjellig fra informasjonen naboene mine får, sier han.

Samtidig understreker han at dette er noe som gjelder på begge sider av politikken.

– Jeg vet at jeg er i et ekkokammer, og hardcore Trump-tilhengere er i sine ekkokamre, og det blir umulig for oss å ha samtaler, sier han.

– Jeg tror barna våre, som er digitale innbyggere og lever i den verdenen, er de største ofrene. Det er nesten umulig for meg som forelder å konkurrere med de beste forskerne og hjernene i verden, som jobber med å manipulere barna mine til å mene eller oppføre seg på en bestemt måte, legger han til.

– Men tror du det vil bli annerledes dersom Biden blir valgt?

– Jeg tror at han vil se mer seriøst på regulering av hvordan media distribueres. Jeg tror på det første grunnlovstillegget (ytringsfriheten, journ.anm), men jeg tror også på viktigheten av at sannhet skal være involvert i kommunikasjonen vår.

VENNER: Wes Spicer synes Tim Vogel er en god nabo selv om de stemmer forskjellig.

Snakker ikke politikk

Også naboen Wes Spicer forteller at det blir stadig vanskeligere å snakke politikk med folk.

– Men du er republikaner, og dere er demokrater, sier TV 2s reporter til Spicer og Vogel-familien.

– Det virker jo som om dere kommer godt overens?

– De er flotte folk, sier Spicer og nikker mot naboene.

– Og i like måte, sier Tim Vogel.

– Men dere snakker kanskje ikke så mye om politikk?

– Vi har gjort det, sier Wes, mens Jessica? skyter inn:

– Én gang, og vi har ikke gjort det siden.