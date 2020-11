Den svensk-kinesiske elbilen Polestar 2 har fått en varm mottakelse i Norge. Flere tusen reserverte den, før de en gang hadde fått anledning til å teste bilen.

I sommer startet så utleveringene. I september fikk knappe 1.000 norske kjøpere bilene sine.

Men så startet utfordringene. Det ferske bilmerket har fått noen tekniske utfordringer i fanget. Det toppet seg sist fredag, da det ble klart at merket måtte gjennomføre den andre tilbakekallingen av biler, på én måned.

– Det har vært smertefullt

4.586 biler i Europa berøres.

Nå har Polestars toppsjef, Thomas Ingenlath, valgt å legge ut en lang personlig melding på Facebook-gruppen til de norske Polestar 2-eierne.

Den norske Polestar-gruppen på Facebook har over 6.000 medlemmer. Faksimile: Facebook.com

En åpenbart frustrert, men også åpenhjertig Ingenlath, bruker god plass på å fortelle om utfordringene den siste tiden.

– Jeg er glad for at vi endelig har sluppet informasjonen ut. Det er ikke lett, faktisk er det smertefullt, å ikke kunne svare direkte på spørsmålene som har kommet. Men jeg har måttet lære, og jeg håper dere forstår det, at vi som bilmerke, og jeg som CEO, ikke kan uttale oss, før vi har fått god oversikt over situasjonen, skriver han.

Videre står det at Polestar ønsker å gjøre de nødvendige endringene raskt. Men fordi det ikke bare er sofware-oppgraderinger, kreves det mer tid og logistikk.

Polestar-sjef Thomas Ingenlath la ut en lang melding til norske Polestar 2-eiere på Facebook. Faksimile: Facebook.com

Godt mottatt

Hele meldingen Ingenlath har lagt ut på Polestar Owners Club Norway, kan du lese her.

Den norske Facebook-gruppen har rundt 6.000 medlemmer. Meldingen fra Ingenlath fikk naturligvis mye oppmerksomhet. Over 450 har "likt" innlegget, og flere har kommentert innlegget, og takket for oppdateringen.

Siden utleveringene startet, har det imidlertid vært en god del frustrasjon knyttet til problemene som nå skal utbedres.

– Smart trekk

– Dette er en situasjon mange andre bilprodusenter kjenner seg igjen i. Det er ikke uvanlig at nye modeller har noen "barnesykdommer". Tesla kan for eksempel fortelle litt om det. Spørsmålet er hvordan man håndterer det. Polestar virker å ta dette på alvor. De følger opp – og forsøker å fikse problemene så raskt som mulig, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

Han tror det er smart av Ingenlath å sende en melding til bileierne på Facebook.

– Polestar er jo i en litt ekstra utsatt posisjon, siden de er et nystartet merke. De sender et godt signal, ved at en åpenhjertig toppsjef legger inn en personlig hilsen. På den måten kjøper de seg litt goodwill. Det vil de trenge. For denne saken er jo langt fra ferdig. Jeg synes de har gjort en bra jobb så langt. Nå må de fullføre med stil, også. Det blir spennende å følge utviklingen, fortsetter Broom-Vegard.

Det finnes mange Polestar 2 på norske veier.

Derfor kalles bilene tilbake

Tidligere denne måneden ble det kjent at Polestar måtte kalle tilbake samtlige eksemplarer av 2. Det skjedde etter at flere eiere hadde opplevd at bilen mistet kraft og plutselig stanset under kjøring.

Problemet som gjør det nødvendig med tilbakekalling nummer to skal gjelde feil på en omformer mellom batteripakken og de elektriske motorene. Dette skal gjelde de fleste bilene.

Samtidig skal Polestar gjøre en såkalt servicekampanje på kjølesystemet til batteripakken. Her trenger man å skifte ut deler som ikke fungerer godt nok.

