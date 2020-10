Tom Hagen om kona til NRK: – Et fantastisk menneske

I et intervju gjort av NRK Dagsrevyen snakker Tom Hagen for første gang med pressen etter at kona hans forsvant for to år siden.

Lørdag er det to år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra boligen der hun og ektemannen Tom Hagen bodde på Lørenskog.

Saken har siden den gang fått massiv mediedekning. I april i år ble ektemannen pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone, men han nekter straffskyld.

I løpet av de to årene som har gått siden Anne-Elisabeth forsvant, har ikke tom Hagen gitt et eneste intervju, før nå.

– Har vært to vanskelige år

– Hvordan vil du beskrive henne?

– Hun er et fantastisk fint menneske. Hun er veldig snill og omtenksom. Hun har vært bra for meg, og jeg har vært veldig godt fornøyd med livet med Anne-Elisabeth som det har vært, sier Tom Hagen til NRK.

Han sier til NRK at de siste årene har vært vanskelige.

– Det har vært to vanskelige år. Det blir veldig mye tomhet etter et menneske du har bodd sammen med i 50 år, sier Hagen til NRK.

Avviser ekteskapsproblemer

En av politiets hovedteorier har vært at ekteparet kan ha hatt problemer i forholdet, og at det skal ha vært drapsmotivet til Tom Hagen. det avviser han overfor kanalen.

– Et ekteskap som har vart i cirka 50 år er det jo ikke så mange som har opplevd, faktisk. Men de som har opplevd det vet at livet går opp og ned. Jeg og Lisbeth har opplevd at vi har hatt et godt ekteskap. Men vi har hatt humper i veien, som alle andre. Det er ingenting å legge skjul på, sier Hagen til NRK.

Tom Hagen blir også spurt om funnet politiet gjorde av separasjonspapirer gjort i ekteparets hus, signert av Anne-Elisabeth.

– Det visste jeg ikke noe om før jeg så det. Det fant de oppe i en skuff eller et skrin, sier han, før han blir spurt om han tror hun ville skilles.

– Nei, det tror jeg ikke, da hadde hun gjort det, sier Tom Hagen til NRK.

– Langt unna en tiltale

Politiinspektør Agnes Beate Hemiø opplyser til TV 2 at politiet fortsatt jobber intensivt med Lørenskog-saken.

Politiet verken vil eller kan tidfeste når de regner med å være ferdig med å etterforske Lørenskog-saken.

Forsvarer Svein Holden mener det er helt usannsynlig at Riksadvokaten vil ta ut en tiltale mot Tom Hagen slik bevisbildet er nå.

– Ja, det er svært langt unna en tiltale. For det første tror jeg det vil være vanskelig for politiet å bevise at det i det hele har skjedd et drap i Sloraveien 4. Jeg tror det er minst like sannsynlig at hun ble ført bort i live, sier forsvaren og fortsetter:

– Vi vet heller ikke hva som skjedde etter at hun forsvant. Lagmannsretten har vært klare på at bevisene ikke holdt til fengsling, og så vidt meg bekjent har det ikke tilkommet noe av vekt mot Tom Hagen etter det.

