Endret reglene etter etappen (!). Froome ledet rytterprotest

FDJ-rytter David Gaudu (24) hadde kun to proffseirer å vise til, men på lørdagens fjelletappe tråkket han inn til seier i Vuelta a España.

Den største snakkisen var derimot det som skjedde før etappestart. Feltet, ledet av Chris Froome, markerte sin misnøye med hvordan arrangøren endret regelverket etter målgang på fredagens etappe.

På fredagens etappe overtok Primoz Roglic den røde ledertrøya. Han vant etappen og overtok sammenlagtledelsen fra Richard Carapaz. Carapaz var ikke blant de åtte første rytterne over målstreken. Etter nummer åtte var det en liten luke på et drøyt sekund til nummer ni.

Før etappen ble rytterne fortalt at det måtte være minst tre sekunders luke mellom ryttere i forskjellige grupper for at tidsdifferanser skulle telle. Etter målgang ble det bestemt at det var nok med en luke på ett sekund. Carapaz-gruppen ble dømt tre sekunder bak Roglic-gruppen, noe som gjorde at han mistet ledertrøyen til sloveneren.

– Det er helt umulig for syklister å forholde seg til noe sånt, sier TV 2s sykkelkommentator Christian Paasche.

– Regelverket er slik for å hindre at folk skal være for stresset i spurtene, og for at sammenlagtgutta ikke skal blande seg inn i fronten. Å endre det etterpå... Man skulle tro det var en grense for inkompetanse. Jeg merker jeg blir litt heit i toppen, freste sidekommentator Magnus Aarre.

Før etappen luftet Froome rytternes frustrasjon med rittdirektør Javier Guillén, men Guillén virket ikke spesielt interessert i å diskutere med briten.

Det ble ingen store tidsdifferanser i sammendraget etter lørdagens 11. etappe. Carapaz, Roglic og tredjemann Dan Martin kom i mål på samme tid, litt over ett minutt bak etappevinner Gaudu.

Franskmannen utmanøvrerte Movistars hjemmehåp Marc Soler på de siste 200 meterne. Deretter fulgte australske Marc Storer (Sunweb) 52 sekunder bak.

Gaudu har hatt en tung sesong. Inntil lørdag var en etappeseier i fjorårets Tour de Romandie hans største høydepunkt i karrieren. Nå har han endelig noe å vise til også på Grand Tour-nivå.

I sammendraget leder fortsatt Slovenia-stjernen Primoz Roglic foran Richard Carapaz fra Ecuador. Tetduoen har lik tid etter elleve etapper.

Lørdagens fjelletappe var 170 kilometer lang. Den gikk mellom Villaviciosa og Alto de la Farrapona.

(©NTB/TV 2)