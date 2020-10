Ortodoks prest skutt i Lyon

Ifølge regionsavisa Le Progres, som holder til i Lyon, ble presten båret vekk med skuddskader. Avisen skriver også at hendelsen har funnet sted i Rue Du Père Chevrier i Lyon, ved en gresk kirke.

AFP melder at den skadde er en ortodoks prest, som skulle til å låse kirken for dagen da han ble skutt. Flere kilder melder at presten er kritisk skadet, men dette er ikke bekreftet fra offisielt hold.

Gjerningsperson ikke pågrepet

Politi på stedet har fortalt journalister at den mistenkte gjerningspersonen ikke er pågrepet.

En annen politikilde har sagt til AFP at gjerningspersonen var bevæpnet med en avsagd hagle, og at det ble avfyrt to skudd utenfor kirken.

Den sårede skal ifølge politikilder være en gresk statsborger.

Innenriksdepartementets varslingsside på twitter, som skal varsle om større sikkerhetshendelser, bekrefter at det har vært en episode i Lyon.

– Sikkerhets- og redningsstyrker er der. En sikkerhetssone er opprettet. Unngå området og følg instruksjonene fra myndighetene, skriver de.

🔴 #Lyon : la personne blessée par balles est bien le prêtre orthodoxe (confirmation source #police), touché de deux tirs dans une #église orthodoxe de la rue. Des militaires arrivent sur place @lyonmag pic.twitter.com/nVDB5Nf73m — Julien Damboise (@JDANDOU) October 31, 2020

Også lokalt politi bekrefter at det pågår en politiaksjon i Lyon. Videoer i sosiale medier viser også at bevæpnet, militært personell er på plass i området.

Tre dager etter terrorangrep i Nice

Hendelsen finner sted bare dager etter at tre personer ble drept med kniv i en kirken Basilique Notre-Dame i Nice torsdag morgen.

I etterkant kunngjorde myndighetene at de doblet antall soldater utplassert i landet, for å hindre nye terrorangrep.

Macron kunngjorde at beskyttelsen av skoler og kirker ville bli forsterket.

Tidligere denne måneden, nærmere bestemt 16. oktober, ble læreren Samuel Paty halshugget i Paris. Historielæreren hadde gjennom undervisning vist frem Muhammed-karikaturene.

Drapene den siste måneden har ført til at Frankrike hevet beredskapen til høyeste nivå.

Saken oppdateres.