Oppsiktsvekkende koronatall knyttes til Trump-møter

Forskere på det anerkjente Stanford-universitetet i California har undersøkt 18 Trump-folkemøter mellom 20. juni og 22. september.

Forskerne har sammenlignet fylkene hvor folkemøtene ble holdt, med andre fylker som hadde lik bane av bekreftede covid-19-tilfeller før folkemøtedatoene.

30.000 tilfeller

I en ny rapport slår de fast at over 30.000 smittetilfeller kan knyttes til Trump sine folkemøter. De slår også fast at folkemøtene trolig har ført til over 700 dødsfall.

Disse har ikke nødvendigvis deltatt på folkemøtene, skriver flere amerikanske medier lørdag.

Forskerne sier at funnene støtter advarslene og anbefalingene fra helsemyndighetene om risikoen for koronasmitte ved store ansamlinger av folk.

– Betalt en høy pris

«Særlig når bruken av munnbind og etterfølgelse av smitteverntiltak er lav», heter det i rapporten.

– De samfunnene hvor Trump-møtene fant sted har betalt en høy pris med tanke på smittetall og dødsfall, sier B. Douglas Bernheim, hovedforfatteren bak studien, ifølge TV-kanalen CNBC.

Trump-kampanjen har foreløpig ikke kommet med en kommentar til studien.

– Tjener bare hans eget ego

En talsperson for Joe Biden sin kampanje sa følgende etter at studien ble publisert:

– Trump koster hundrevis av liv og tusenvis av smittetilfeller med superspreder-møter som bare tjener hans eget ego, sier Andrew Bates.

Studien fra Stanford-universitetet kommer samtidig som USA flere dager på rad har satt ny smitterekord. Tall fra John Hopkins viser at det siste døgnet er registrert 94.000 nye smittetilfeller.

Lørdag holder Donald Trump et folkemøte i Pennsylvania med tusenvis av tilhengere til stede. Staten blir ansett å være en svært viktig vippestat under årets valg.