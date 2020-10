Oilers-krisen fortsetter: – Det finnes ingen lett vei for å snu dette

Etter 2-7-tapet mot Stjernen skulle Stavanger Oilers reise seg mot Frisk Asker. Kampen endte med et nytt nederlag for Oilers.

Stavanger Oilers – Frisk Asker 1-2:

Frisk Asker forverret Oilers-krisen etter å ha slått de regjerende mesterne 2-1 i DNB Arena lørdag kveld.

Etter åtte spilte kamper ligger seriefavoritt Oilers fremdeles nest sist på tabellen og på kvalikplass med sine seks poeng. Kun Narvik har tatt færre poeng.

– Det finnes ingen lett vei for å snu dette. Marginene er mot Oilers, og det er typisk for et lag i motgang. Det ble for lite og for sent. Det er der Oilers er om dagen. Det er stolpe ut. Selv om Oilers var nære ved å utligne i siste sekund, så tok Frisk Asker en fortjent seier, sa TV 2-ekspert Ruben Smith etter kampen.

– Ordet krise er allerede blitt brukt i mediene. Isolert sett er det ikke krise å tape mot et lag som er nummer to på tabellen. Men spillemessig er ikke Oilers det beste laget i kampene, og ligger som nummer ni på tabellen, poengterte eksperten, som selv har en fortid som spiller i Stavanger-klubben.

Thomas Valkvæ Olsen sendte Frisk i ledelsen i første periode, etter assist fra Anders Bastiansen. I andre periode doblet Hampus Gustafsson ledelsen for gjestene. Endre Medby var nest sist pucken ved den anledningen.

– Den scoringen kom fordi backene til Oilers brukte for lang tid med pucken, sa Ruben Smith etter Frisk Askers andre for dagen.

Helt på tampen, da kampuret viste 42 sekunder igjen å spille, reduserte Rudolfs Balcers for Oilers. Reduseringen kom imidlertid for sent, og Oilers gikk på et nytt nederlag, til tross for at Oilers traff tverliggeren i siste sekund.

Etter nok et nederlag øker presset på Oilers-trener Todd Bjorkstrand ytterligere.

Sportsdirektør Pål Haukali Higson gjorde det imidlertid tidligere denne uken klart overfor TV 2 at trener Todd Bjorkstrand sitter trygt, til tross for krisestarten i Fjordkraft-ligaen.

– Jeg tror ikke tiden er inne for å drive med pekeleken i Oilers akkurat nå. For nå handler det om å komme sammen og finne gode løsninger og bli bedre som lag sammen. Det er fokuset akkurat nå, sa han til TV 2.

– Så trenerens fremtid har ikke blitt diskutert i det hele tatt?

– Nei, det har som jeg sier ikke vært et tema i det hele tatt å drive med pekeleken. Alle som jobber her må bli litt bedre i det vi gjør hver dag, så skal vi finne ut av det, svarte Oilers-direktøren.