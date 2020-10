Drømmeuke for Ziyech

Burnley - Chelsea 0-3



Se Hakim Ziyech sin scoring i videovinduet øverst!

Stjernesigneringen Hakim Ziyech fikk sin første start i Premier League, og takket for tilliten med å score i sin andre kamp på rad for Chelsea.



27-åringen scoret også borte mot Krasnodar i Champions League tidligere denne uken, og sørget dermed for en perfekt uke for de blå med to seire på to kamper.

– Det er alltid vanskelig å prestere rett etter å ha vært ute i Europa, men det var en veldig god kamp og vi hadde ikke noen store problemer. Det har også vært en god uke for meg, smilte Ziyech etter kampslutt.

Kurt Zouma tegnet seg også på scoringslisten mot Burnley, før Ziyech noterte seg for en målgivende pasning til Timo Werner som fastsatte sluttresultatet 3-0.

Dermed står Chelsea med 12 poeng etter sju kamper i Premier League, mens Burnley på sin side kun har plukket ett fattig poeng så langt denne sesongen.

Med langtidsskade på Virgil van Dijk og et Manchester City som ikke fungerer, mener TV 2s ekspert at det kan åpne seg opp en mulighet for Chelsea å blande seg inn i tittelracet.



– Det er mye mer åpent enn vi trodde før sesongen. Da var jeg sikker på at det skulle bli Liverpool eller Manchester City. Hvis du holder med Chelsea eller Tottenham, tenker du at det er mulig å vinne Premier League hvis du har en perfekt sesong, sier Brede Hangeland.



God kontroll

Hjemmelaget fikk kampens første mulighet da Ashley Barnes kom alene gjennom. Spissen forsøkte seg på en lobb over Edouard Mendy, men det ble for mye kraft og avslutningen gikk over mål.

Burnley åpnet oppgjøret best, men etter hvert tok gjestene fra London over.

Etter en snau halvtime kom også ledermålet for Chelsea. Tammy Abraham fikk ballen i feltet fra Timo Werner. Spissen la igjen til Ziyech, som fra 16 meter klemte til. Marokkaneren tok Nick Pope på feil bein, og 1-0 var et faktum.



– Chelsea dominerte spillet i store deler av omgangen, og det var bare et spørsmål om tid når scoringen skulle komme, sa TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen i Premier League-studio i pausen.

Ziyech-assist

En drøy halvtime før slutt doblet Kurt Zouma ledelsen. Midtstopperen steg til værs på hjørnesparket fra Mason Mount og headet inn 2-0.



Ti minutter senere tok Ziyech på seg servitørrollen da han sendte Werner alene mot Pope. Fra skrå vinkel økte tyskeren ledelsen til 3-0 med en fin avslutning nede i hjørnet, dermed endte det 3-0 til Chelsea på Turf Moor.