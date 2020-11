Langer ut mot Trump etter nytt korona-utspill: – Gjør jobben din!

Det siste døgnet ble det, ifølge en oversikt fra John Hopkins-universitetet, registrert 94.000 nye tilfeller av covid-19 i USA. Landet setter dermed nok en dyster smitterekord.

Forrige dagrekord kom på torsdag med over 91.000 nye tilfeller.

Samtidig som dette fortsetter Donald Trump å arrangere folkemøter med tusenvis av mennesker til stede. Flertallet av disse har ikke på seg munnbind.

– «Alle dør av covid»

Og det var under et folkemøte i Michigan at Trump kom med et utspill som får hans motkandidat Joe Biden til å tenne på alle plugger.

Det skriver Politico.

– Våre leger får mer penger hvis noen dør av covid-19. Våre leger er smarte, så det de gjør, er at de sier: «Alle dør av covid», sa Trump og la til at hvert koronadødsfall var verdt cirka 2.000 dollar.

Under sitt folkemøte i St. Paul i Minnesota samme dag kommenterte Joe Biden utspillet.

– Presidenten i USA anklager helsepersonell for å finne opp korona-dødsfall slik at de kan tjene mer penger. Leger og sykepleiere drar på jobb hver dag for å redde liv. De gjør jobben sin. Donald Trump må slutte å angripe dem, og gjøre jobben sin, sa Biden.

– Ondskapsfullt

Sjefen for det amerikanske medisinske fellesforbund fordømte også angrepene på motivasjonen til helsearbeiderne under pandemien.

– Det er ondskapsfullt, opprørende og fullstendig misvisende, sa James L. Madara, ifølge avisen.

Trumps kommentar kom altså samme dag som landet passerte ni millioner smittetilfeller. Det skjedde kun to uker etter at de passerte åtte millioner tilfeller.

Koordinatoren for Det hvite hus sin innsatsstyrke Deborah Birx fortalte under en telefonsamtale med guvernørene på fredag at en tredjedel av landet, eller 1200 fylker, går under definisjonen «hot spots». Dette inkluderer Wisconsin, hvor Trump har hatt en av sine folkemøter i det siste.