Trump-velgere venter med å stemme til tirsdag -Vi ønsker at stemmene våre skal telle

Midt under talen sin i Waterford Township i Michigan på fredag hadde Trump et spørsmål til alle som hadde møtt opp.

– Hvor mange av dere har allerede stemt?, ville Trump vite.

Blant tusenvis av Trump-tilhengere gikk svært få hender i været.

– Og hvor mange av dere har tenkt til å stemme på tirsdag?, lød neste spørsmål.

Denne gangen rakk nesten alle de fremmøtte opp hånden.

Splittet

Amerikanske velgere er splittet i svært mange politiske spørsmål. Men måten amerikanerne avgir stemmer på har også blitt en betent sak i årets presidentvalg. Demokratiske politikere oppfordrer sine velgere til å stemme så raskt som mulig, både for å unngå smitte og for å sørge for at poststemmene kommer frem før fristen. Republikanere, med Trump i spissen, ønsker heller at velgerne skal stemme på valgdagen.

Allerede har over 85 millioner amerikanere avgitt forhåndsstemmer, og ifølge offentlig statistikk er flertallet av disse velgerne registrerte Demokrater.

Kyler Bosak og Bryce Dery hadde tatt turen til Waterford Township for å se Trump tale for første gang. De går siste året på videregående i Oakland county i Michigan, og er førstegangsvelgere.

– Vi venter til valgdagen, sier Dery.

– Jeg skal møte opp og stemme. Helt klart, sier Bosak.

– Vi vil at stemmene våre skal telle, legger Dery til.

Oppfordring fra Trump

Trumps tilhengere har tatt til seg presidentens budskap om at poststemmer vil føre til juks, selv om valgansvarlige over hele USA forsikrer amerikanerne om at det er trygt å avgi stemmesedlene i posten.

Bosak og Dery nevner en hendelse i Pennsylvania i slutten av september som har fått mye oppmerksomhet, der ni stemmesedler ble funnet i en søppeldunk. Syv av disse skal ha vært Trump-stemmer.

– Vi så de stemmesedlene som ble kastet ut i Pennsylvania. Det er forkastelig, sier Bosak.

På en pressekonferanse for en måned siden sa Kathy Boockvar, som har det øverste ansvaret for valgordningen i Pennsylvania, at selv om saken fortsatt er under etterforskning tyder mye på at en av valgmedarbeiderne hadde begått en feil. Hun sa det ikke var grunn til å tro at dette skyldtes juks. Personen som kastet vekk stemmene har mistet jobben, og velgerne som ble berørt blir nå kontaktet så feilen kan rettes opp.

Økt smitte

Smittetallene er på vei opp over hele USA, men Donald Trump bruker nå innspurten i valgkampen på å lange ut mot Demokratiske guvernører og deres smittevernstiltak.

Ifølge en meningsmåling fra avisen Detroit News mener 61 prosent av innbyggerne i Michigan at guvernør Gretchen Whitmer har gjort en god jobb med å håndtere pandemien. 39 prosent mener det samme om presidenten.

– Vi må få guvernøren deres til å åpne opp delstaten, sa Trump fra talerstolen til stor jubel fra publikum.

Ekteparet Guy og Sue Cicerino sier de forstår hvorfor det var nødvendig med en «lockdown» da delstaten først ble rammet, men nå ønsker de ikke flere tiltak.

– Vi er pensjonister så vi er i den største risikosonen. Men jeg vil ikke at hele verden skal stenges ned bare på grunn av oss. Folk må være forsiktige, men de må også få komme tilbake til jobb og livene sine, sier Sue Cicerino.