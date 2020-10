Hazard scoret for første gang på 392 dager

Eden Hazard (29) scoret sitt andre mål for Real Madrid i 4-1-seieren over Huesca.

Real Madrid - Huesca 4-1





Eden Hazard har hatt en trå start i Real Madrid etter at han ble kjøpt av Los Blancos for om lag 1 milliard norske kroner sommeren 2019. Belgieren har slitt med skader, og har fått under 25 kamper for klubben etter overgangen fra Chelsea.

Lørdag var Hazard derimot tilbake fra start da Real Madrid tok i mot nyopprykkede Huesca i La Liga.

Drøyt fem minutter før pause vendte belgieren fint opp før han hamret Real Madrid i ledelsen fra distanse.

– Det der var et lite stykke magi fra Eden Hazard, kommenterte Espen Ween.



Rett før hvilen doblet hjemmelaget ledelsen. Karim Benzema tok lekkert ned et innlegg inne i boksen på brystkassa, før han kontant banket inn 2-0 i hjørnet.



Kort tid etter sidebyttet la Federico Valverde på til 3-0. David Ferreiro reduserte for gjestene, men rett før slutt feide Karim Benzema all tvil til side når han enkelt headet inn sitt andre i kampen. Dermed endte det til slutt 4-1 til Real Madrid, som står med 16 poeng etter sju kamper i La Liga.

Martin Ødegaard var ikke med grunnet skade.