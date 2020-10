Vurderer å dele inn Norge i smittesoner

Danske myndigheter delte lørdag landet inn i soner basert på smittenivået. Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at dette er et tiltak som kan vurderes i Norge.

Danmark innførte lørdag et nytt tiltak for å få kontroll på den økende smitten.



Ved å dele inn landet i ulike soner vil det være mulig å stramme hardere inn på regioner med høy smitte, enn å gjøre det over hele landet.

Helsedirektøren sier at denne løsningen kan bli aktuell i Norge.

– Danskene har laget en ganske fin modell hvor de har sett på de ulike sektorene og vurderer etter fem risikonivåer. Det gir en forutsigbarhet og en god forklaring til befolkningen om hva man kan forvente, sier Guldvog til TV 2.

Én gang i uken vil danske myndigheter fastslå et gitt risikonivå både nasjonalt og i soner regionalt.

De ulike risikonivåene vil bestå av egne lister med mulige koronatiltak, som kan tas i bruk ettersom nivåene vil gå opp og ned.

Guldvog mener det er flere positive ting ved den danske soneinndelingen, men understreker at Helsedirektoratet vurderer en rekke forskjellige tiltak.

– Vi vurderer alle modeller akkurat nå for å få en tydeligere og enklere kommunikasjon. Det vi har sett er at den danske modellen har et ganske appellerende design som er lett å forstå for folk. Derfor ønsker vi å se på om det er noe fra denne modellen som vi kan bruke i Norge, sier Guldvog.